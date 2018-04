Navarra valora que Guipúzcoa permita circular camiones por la A-15 durante sus obras

Actualizada 13/04/2018 a las 14:46

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha valorado "muy positivamente" la decisión de Guipúzcoa de que los camiones puedan circular por el túnel de San Lorenzo, en dirección Pamplona, durante los cuatro meses que dure la obra de renovación de esta infraestructura, que coincide con las obras en los túneles de Belate y Almandoz.



Ayerdi, que ha comparecido en el Parlamento foral a petición del PPN, ha destacado que con la decisión adoptada por la Diputación de Guipúzcoa esta misma semana "la situación se clarifica de forma sin ninguna duda positiva" y ha resaltado que la propia diputación de Guipúzcoa, cuando dio a conocer la decisión, "hace referencia a la coordinación tanto política como técnica de los dos gobiernos".

Te recomendamos

En este sentido, el vicepresidente ha incidido en que Guipúzcoa y Navarra trabajan "con la seguridad como prioridad" y que "se está trabajando muy intensamente". "Estamos trabajando por que las obras que ambas administraciones vamos a hacer en los dos ejes, en la N-121 y A-15, se hagan desde esa premisa", ha garantizado, para destacar que la decisión adoptada por Guipúzcoa es "muestra de ese compromiso con la seguridad".



En cuanto a las medidas que va a tomar el Gobierno foral mientras dure los túneles en las obras de Belate y Almandoz, Ayerdi ha recordado que se ha constituido una comisión de seguimiento, por "mandato del Parlamento", que se reunió el 23 de marzo y que se volverá a reunir el próximo 19 de abril.



En este sentido, ha manifestado que por "respeto" a ese foro esperará a ese día para explicar las medidas "adicionales" que va a adoptar el Ejecutivo foral. "El Gobierno se ha marcado como objetivo el día 19 para ir allí con todas las propuestas concretas adicionales a las que ya se han presentado", ha subrayado Ayerdi, quien ha señalado que el Gobierno foral está analizando con la "mente más abierta posible" toda la situación.



El vicepresidente de Desarrollo Económico ha comentado que desde el Ejecutivo son "conscientes" de que todas las obras "generan incomodidad" y ha remarcado que lo que trata el Gobierno es que "ese periodo sea el menor posible y que vaya acompañado de las mejores medidas, también en términos de seguridad".



Además, ha dado una serie de datos que ya facilitó en la comisión de seguimiento y, entre otros, ha destacado que en el año 2018 está habiendo "un incremento general del tráfico pesado en la N-121, pero también en los demás ejes de comunicación de Navarra".



EL PPN SE QUEJA DE QUE SE ESPERE AL 19 DE ABRIL



En el turno de los grupos parlamentarios, Ana Beltrán, del PPN, ha defendido que "respeto, primero al Parlamento" y ha considerado que el hecho de que Ayerdi se espere al día 19 para contar las medidas le suena a que "no quiere dar información". "Nosotros tenemos que dar respuesta a la preocupación que tienen los vecinos y a la inquietud de los transportistas, no nos parece bien que tengamos que esperar a la comisión", ha argumentado Beltrán, quien se ha mostrado partidaria de que los vehículos pesados "en lugar de ir por el puerto viejo vayan por la A-15". En este sentido, ha propuesto que durante las obras no se cobre a los transportistas el peaje de Zuasti, Andoain e Irún.



Por parte de UPN, Carlos García Adanero ha opinado que el vicepresidente tenía que haber acudido a la comisión "ya con soluciones" y ha asegurado que, pese a la decisión de Guipúzcoa, "sigue habiendo un problema serio" teniendo en cuenta el tráfico viario en pesados. "Hay que buscar medidas para que esos camiones que sean de paso muchos vayan por el otro lado y para eso habrá que hacer limitaciones importantes", ha expuesto el parlamentario regionalista, quien ha propuesto eliminar el peaje de la A-15 para camiones.



Desde Geroa Bai, Rafa Eraso ha destacado que lo "prioritario" debe ser la seguridad, como "se está trabajando", así como el diálogo con los afectados, como "se demuestra" que se está realizando. A su juicio, con la decisión de Guipúzcoa "se abre una puerta" que "cambia un poco las posibilidades de afrontar este tema". Además, ha considerado "lógico" que el Gobierno espere a la comisión de seguimiento para dar a conocer las medidas.



En representación de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha afirmado que, tras la decisión de Guipúzcoa, "estamos algo mejor de lo que estábamos hace no demasiado", y ha opinado que "la situación actual le ha fastidiado al PPN la comparecencia" porque había llamado a Ayerdi para "meter el dedo en la llaga". A su juicio, la coordinación con Guipúzcoa tiene que ser "permanente y muy fluida" y ha defendido que es en la comisión de seguimiento en la que se deben tomar las medidas oportunas.



También el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha apoyado que las medidas ante las obras de los túneles de Belate se estudien en la comisión de seguimiento constituida al efecto. "Si hemos encomendado la comisión tendremos que estar a lo que digan", ha alegado Couso, quien considera que "a lo mejor" se debería haber retrasado la comparecencia parlamentaria.



La socialista Ainhoa Unzu, por su parte, ha celebrado la decisión que han adoptado los "vecinos vascos" en relación a las obras del túnel de San Lorenzo, una cuestión que "reduce el problema, pero no lo elimina". A su entender, no se puede prohibir la circulación por la carretera vieja del puerto, pero sí que se puede "incentivar el tránsito por la A-15" y, en este sentido, ha planteado que se exima a los transportistas del peaje.



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha alegado que en las medidas que se adopten debe prevalecer la seguridad y ha considerado que, para incentivar el tráfico por la A-15, "habría que hacer un esfuerzo mayor a una simple recomendación porque la situación es excepcional y son unos meses".

Selección DN+