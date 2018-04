Enfrentamiento entre UPN y el cuatripartito por la versión de Goñi sobre Caja Navarra

Actualizada 13/04/2018 a las 14:04

Los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se han mostrado críticos con la versión que está ofreciendo el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi, especialmente en lo relativo a su afirmación de que la entidad financiera "no ha desaparecido" sino que se ha "transformado", algo que por ejemplo desde Geroa Bai han considerado "un insulto".

El portavoz de UPN en la comisión, Luis Zarraluqui, ha considerado que Enrique Goñi ha aportado una imagen "muy concreta de cómo fue la gestión y que esa gestión, en contra de lo que se ha dicho, no fue ni mucho menos negativa". "Fue una gestión correcta y apoyada por los partidos que estaban presentes en el Consejo General de CAN y que no eran para nada cercanos a UPN ni siquiera al PSN. Eso es un dato muy importante si vamos a dirimir responsabilidades políticas", ha dicho.

Sobre las acusaciones que le han lanzado EH Bildu y Geroa Bai de que existe una "connivencia" entre UPN y Goñi en la comparecencia, Zarraluqui ha explicado que sí se ha reunido con el exdirector general de CAN "para pedirle información y para comentarle puntos que realmente no entendía de la información que yo podía examinar". "Necesitaba contrastar algunos conceptos con él", ha dicho, para afirmar no obstante que "no hay ninguna connivencia, él está defendiendo su postura y yo estoy defendiendo que la gestión que se realizó en la Caja no fue ni mucho menos un desastre". "Si coincidimos los dos en esa línea es porque hay una lógica en converger", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que es "un insulto a la ciudadanía navarra" decir que CAN no ha desaparecido. "El señor Goñi dice que los accionistas y los preferentistas ganaron dinero, y es verdad que algunos ganaron y otros perdieron, pero quien perdió fue la sociedad navarra, que perdió un instrumento financiero sobre el que tenía control", ha indicado.

Además, ha señalado que "llama poderosamente la atención el compadreo que hay entre UPN y el señor Goñi". "La primera pregunta que voy a hacer es cuántas horas han pasado juntos para preparar la comparecencia", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que "no sé como puede sostener el señor Goñi que Caja Navarra no ha desaparecido, que pregunte a cualquier persona en Navarra si sigue existiendo una entidad financiera que se llame así". "Parece que a Caja Navarra le ocurrió lo que a la energía, que no desparece sino que se transforma", ha indicado, para considerar que esta percepción es "inaceptable".

Araiz ha destacado, además, "una clara connivencia entre el señor Zarraluqui (UPN) y el señor Goñi, da la sensación de que lo han preparado conjuntamente, como ya sabemos que se ha preparado". "Es evidente que ha habido una preparación previa", ha censurado, para criticar además que "no ha ningún nivel de autocrítica, todo está hecho muy bien pero el resultado fue que Caja Navarra desapareció".

En la misma línea, la parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha considerado "curioso" que Goñi diga que la CAN no ha desaparecido sino que se ha transformado. "Está intentado presentar una realidad de que no ha ocurrido prácticamente nada y que está todo igual. Me parece un poco desfachatez, tendrá su derecho pero me parece que eso no se puede plantear así", ha indicado.

En no todo caso, ha dicho que no entiende esta comparecencia, porque la comisión debe servir para "despejar las responsabilidades políticas en la desaparición práctica de Caja Navarra y ver qué dinero puede ser devuelto a la ciudadanía navarra y nuestras preguntas van a ir en ese sentido".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha dicho también que su grupo quiere hacer "un análisis riguroso de las responsabilidades políticas y no estamos muy de acuerdo con este tipo de comparecencias, parece el consejo de administración de una empresa privada que le está pidiendo cuentas a su director general, y yo creo que la gestión no es lo que se está analizando, lo que se debería analizar y denunciar en su caso son las responsabilidades políticas". Así, ha abogado por ir "más a lo político y menos a la gestión".

Desde el PPN, Javier García ha señalado que "volvemos a ver cómo el cuatripartito vuelve a utilizar Caja Navarra, vuelve a utilizar el Parlamento para desviar la atención de los principales temas y necesidades que tiene la ciudadanía de nuestra Comunidad".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha dicho que le ha "preocupado" la comparecencia de Goñi, porque "da la sensación de que lo mejor que le ha podido pasar a los navarros es que hayamos pasado de una entidad financiera pública, con control público, propiedad de toda la ciudadanía navarra, a una banca privada".

