Actualizada 13/04/2018 a las 15:39

Un total de 140 entidades sociales han apelado este viernes a los 70.000 declarantes navarros que dejan en blanco la casilla del destino del 0,7%, la mayoría jóvenes y personas que han accedido a su primer empleo.



"Y tú, qué marcas" es la campaña que han puesto en marcha coincidiendo con la declaración de la renta para llamar a la responsabilidad en la toma de conciencia del destino de este 0,7% de los impuestos, y en especial para quienes es su primera declaración y la reciben hecha desde Hacienda con la casilla en blanco, por lo que de forma presencial, por teléfono o internet puede modificarla y marcar la x.



Esta es una opción que "no cuesta más" al contribuyente y que solo se aplica al IRPF, pero entidades estudiarán plantear al Gobierno de Navarra que la aplique también a las empresas en el Impuesto de Sociedades, en línea con lo negociado por el Gobierno central para el régimen común.



Las entidades han ofrecido una rueda de prensa en la que han estado representadas por la Coordinadora de ONGD, Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), Red de Lucha Contra la Pobreza, Comitè de Personas con Discapacidad (CERMIN) y Cruz Roja.



En ella han pedido también al Ejecutivo foral que en el caso de los declarantes que marcan fines sociales e iglesia católica no se divida el 0,7% sino que se dé esa consignación a ambas, como sucede en el Estado.



Esta es una demanda que se repite desde hace años y en la que por ahora no han conseguido el objetivo, un asunto de "voluntad política", como tampoco han logrado que se atienda su demanda, apoyada por el Defensor del Pueblo, de que el 0,7% no sirva "para sustituir partidas de los Presupuestos" de Navarra sino, como marca la ley, para nuevas "convocatorias específicas" de proyectos de cooperación.



Según los datos aportados, por la campaña de renta del pasado año han recibido casi 8,5 millones de euros, 2,5 más que en el ejercicio anterior debido la reforma fiscal.



Con este dinero se financiaron 280 proyectos dirigidos a personas con discapacidad en Navarra, en situación de exclusión social, mayores, programas medioambientales y cooperación internacional.



Todo el dinero, han precisado, se destina a la financiación de proyectos, no a las estructuras de la entidades perceptoras, en un 35% para atender situaciones de necesidad como exclusión, menores en desamparo, drogodependencias o mujeres víctimas de violencia machista.



Otro 30% se dirige a proyectos de cooperación internacional al desarrollo, un 15% a la atención de personas desempleadas sin prestaciones, otro 15% a dar a poyo a la ley de autonomía personal y el 5% restante da la defensa del medio natural y la biodiversidad.

Selección DN+