UPN considera un "fraude" la Estrategia de Atención Primaria en Salud

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que la Estrategia de Atención Primaria presentada por el Gobierno de Navarra el pasado mes de marzo es "un fraude a los profesionales de la sanidad y a los pacientes" y ha afirmado que "no hay presupuesto para muchas de las medidas previstas" y otras "están caducadas porque ya se pusieron en marcha".



Sayas ha asegurado en una rueda de prensa que, "de las 58 acciones que recoge la estrategia, 35 se refieren a años anteriores a 2017 y 46 de esas 58 acciones no tienen presupuesto".

Además, según el parlamentario regionalista, "no se abordan los problemas que tiene la atención primaria, no sabemos cuál es el plan que tiene el Gobierno para la falta de pediatras en la Comunidad, no sabemos qué piensa hacer con los puntos de atención continuada, no sabemos cuál va a ser su proyecto para las urgencias rurales ni qué piensa hacer el Gobierno con la comarcalización de la que ha hablado".



Por ello, UPN ha registrado una solicitud de comparecencia en el Parlamento de Navarra para que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, explique la Estrategia de Atención Primaria.



Sergio Sayas ha afirmado que "a lo largo de un documento de más de 130 páginas el Gobierno no ha planteado una estrategia para la atención primaria, sino que ha planteado un elemento de marketing burdo en el que ha recogido acciones anteriores al año en que se presenta la estrategia". "No son acciones que piensa impulsar, sino que son acciones en todo caso que ya ha hecho. Algunas de las acciones vienen ya realizadas de legislaturas anteriores, como los protocolos de atención del cáncer de mama o del cáncer de colón", ha indicado.



Entre distintos asuntos de la estrategia, Sergio Sayas ha citado el transporte sanitario, para señalar que "el documento dice que va a hacer una planificación en función de las mejoras que se acepten en la Mesa del Transporte Sanitario". "La realidad es que esta Mesa presentó sus conclusiones el 31 de marzo de 2017 y el consejero ha presentado esta estrategia el 23 de marzo de 2018. Un año más tarde viene a decir el consejero que no sabe las conclusiones que ha presentado la Mesa", ha indicado.



También ha criticado Sergio Sayas que la estrategia no recoge "absolutamente nada" sobre la apuesta del Gobierno acerca de los puntos de atención continuada. "Se plantea abrir una reflexión, pero en un documento estratégico debería decirse cuál es la apuesta que tiene el Gobierno", ha indicado.

Por otro lado, Sayas ha señalado que "es clamorosa la falta de pediatras que hay en Navarra" y ha advertido de que UPN votará en contra de una posible comarcalización de la pediatría porque "eso significa quitar pediatras de los centros de salud para pasarlos a las comarcas y eso hará que las familias que tienen niños tengan que desplazarse para recibir una atención sanitaria que hoy tienen en sus localidades en cada centro de salud y en cada consultorio médico". "Eso es un paso atrás que el Gobierno parece que quiere dar pero que no se atreve a poner por escrito en un documento", ha afirmado.



Igualmente, el parlamentario regionalista ha apuntado que "seguimos sin conocer cuál va a ser el papel que van a tener los Consejos de Salud, porque se mencionan pero no se les da ningún tipo de papel, simplemente se dice que se van a repensar".



Sergio Sayas ha considerado que "con todo esto queda demostrado una vez más que el Gobierno de Navarra no tiene una estrategia en materia sanitaria y no es capaz de poner encima de la mesa una iniciativa novedosa en materia de atención primaria".

