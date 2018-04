Jubilados piden un sistema de pensiones "público y propio" para Navarra

Actualizada 11/04/2018 a las 11:24

Organizaciones de jubilados han pedido en el Parlamento un sistema de pensiones público y propio para Navarra que permita a los beneficiarios "vivir con dignidad sus últimos años de vida" a través de un reparto de la riqueza "más justo socialmente".



"Si aquí cotizamos, aquí decidimos, hay que dar pasos hacia la soberanía para garantizar en el futuro un sistema propio que permita a las personas pensionistas poder vivir con dignidad sus últimos años de vida", ha manifestado el miembro de la plataforma Pentsionistak Martxan Benito Uterga en una sesión de trabajo de la comisión de Derechos Sociales.



En la sesión, solicitada por EH Bildu, también ha comparecido otro integrante de Pentsionistak Martxan, Javier Lareki, junto a dos representantes de la asociación Sasoia, Sebastián Rosino y Patxi Erdozain, para tratar el tema de las pensiones.



Según ha subrayado Uterga, debe establecerse un mínimo "digno" de 1.080 euros mensuales. Además, ha denunciado que de las 134.177 personas pensionistas de Navarra, 82.753 cobran menos de 1.100 euros, lo que supone el 61% del total.



También ha lamentado que un total de 49.193 pensionistas, el 36% del total, reciben menos de 650 euros. Tras apuntar que el 65,53% son mujeres (54.224) y que el 34,47% son hombres (28.526), ha advertido que esto demuestra "una vez más, que las mujeres, y más si son pensionistas, sufren un castigo añadido".



Por otro lado, ha manifestado que "no se puede hablar de pensiones medias, sino de pensionistas pobres, que cobran por debajo del umbral de la pobreza de 1080 euros y a quienes algunos políticos quieren condenar a seguir siendo pobres pese a tener capacidad política para remediarlo". "Es solo voluntad política lo que falta", ha reivindicado Uterga, que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a participar en todas las movilizaciones que se convoquen.



El representante de Sasoia Patxi Erdozain ha apostado por su parte por cambiar el sistema de pensiones. "La única forma es que el sistema de pensiones venga a Navarra -ha apuntado-, es difícil controlar lo que pasa en Madrid". Erdozain, que ha indicado que es "necesario" realizar un control de la riqueza de bancos y empresas, ha criticado ciertos gastos públicos como el TAV o el pabellón Navarra Arena.



Tras defender que "para que unos vivan bien hay que rebajar un poco el nivel de vida" de quienes viven "demasiado bien", ha abogado por revisar los sueldos y las dietas de los parlamentarios. "Mientras más bonanza económica tengáis, más difícil es que seáis solidarios con la gente que vive necesidades perentorias", ha advertido.



Además, ha mostrado su preocupación ante el aumento que están experimentando jubilaciones privadas, y ha exigido que no se aporte ningún apoyo público a este modelo "porque va a beneficiar a unos y va a llevar a otros a la beneficencia". "No queremos parches, queremos y exigimos las condiciones mínimas y necesarias para vivir una vejez digna", ha reivindicado.



También el portavoz de Sasoia, Sebastián Rosino, ha pedido que las pensiones "estén garantizadas por los presupuestos Generales del Estado", lo cual implicaría que, además de redistribuir mejor la riqueza y repartir el gasto de una manera más justa socialmente, habría que mejorar la fiscalidad.



"Entiendo que mientras estemos en un país como España, en el que se prima el despilfarro y hay una carrera entre comunidades a ver cuál consigue rebajar más los impuestos, eso va a ser un poco difícil", ha lamentado.



Además, se ha mostrado "aburrido" de escuchar que "no hay dinero". "La frase es incompleta y no es cierta -ha puntualizado-, dinero sí que hay, por lo menos para comparar armas para el Ministerio de Defensa, para gastos militares, rescates de la banca, autopistas y el TAV". En este sentido, ha matizado que la afirmación correcta debería ser que "no hay dinero para gastos sociales".

Etiquetas Pensiones

