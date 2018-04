Actualizada 10/04/2018 a las 12:18

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha considerado una "buena noticia" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, aunque ha indicado que "puede tener algún claroscuro".

En una comparecencia parlamentaria, Laparra ha señalado que la sentencia es "en su conjunto una excelente noticia porque levanta la suspensión de una ley aprobada por este Parlamento" y "porque hay una clarificación de competencias y ratificación de una competencia de Navarra en cuanto a la incidencia de limitación del derecho de propiedad".

A su juicio, "es una sentencia importante por la devolución a las CCAA de competencias importantes en materia de vivienda". "Supone la recuperación del concepto recogido en la Constitución de función social de la vivienda", ha añadido.

Laparra ha señalado así que "hay un mensaje ético de calado en la sentencia, y es que la existencia de vivienda vacía no es compatible con la existencia de situaciones de necesidad de vivienda". "No está bien tener viviendas vacías", ha apostillado.

Ha destacado que hace "énfasis en que la función social de la vivienda es relevante y puede abrir una línea de trabajo que es tremendamente interesante a futuro". "El propietario de una vivienda debe ser consciente de que el destino de su propiedad es la residencia efectiva", ha dicho, por lo que ha hecho hincapié en "la responsabilidad social" y en un "proceso de concienciación social sobre la función social de la vivienda".

El vicepresidente ha señalado que "detectar viviendas vacías no es fácil de cuantificar". Así, ha detallado que "la estimación de partida por el INE en el censo de viviendas de 2011 es de 35.466 viviendas vacías en Navarra". Según la encuesta de vivienda de 2016, ha dicho, "se hacía una estimación de 24.500, cifra claramente inferior".

Laparra ha explicado que "a partir de esta encuesta, la existencia de personas físicas con más de una vivienda es de 34.000 y descontadas las segundas residencias o alquiladas se quedaban en una estimación de un 24 por ciento que estuviesen vacías (8.160 viviendas). "Con las viviendas de no residentes en Navarra o personas jurídicas, podríamos hacer una estimación de unas 13.000 viviendas vacías en Navarra en este momento", ha dicho, para precisar que "no quiere decir que no todas estén en buen estado ni que estén localizadas donde hay una demanda de vivienda que satisfacer".

Laparra ha señalado que "el objetivo fundamental de la ley es la movilización de vivienda vacía para lograr vivienda asequible y en buen estado". "No hay un objetivo sancionador ni expropiatorio, sino que se trata de un instrumento para movilizar viviendas actualmente disponibles", ha dicho.

Sobre las actuaciones en marcha, ha mencionado que se ha avanzado en la elaboración de un registro de viviendas deshabitadas, que está "en marcha"; en la elaboración del decreto foral que debe regular el registro; en el censo de personas jurídicas titulares de viviendas vacías, y en la concurrencia a un proyecto europeo junto al Ayuntamiento de Pamplona que avanzará en identificación vivienda vacía.

Miguel Laparra ha destacado que "la detección de vivienda vacía solo será posible con un compromiso claro de las entidades locales". "En otro caso será tremendamente difícil", ha opinado el consejero, y ha indicado que "es importante también la colaboración de entidades locales en el proceso de medidas de fomento, extensión de la bolsa de alquiler y en la información de subvenciones de rehabilitación".

Además de garantizar el derecho a la vivienda, el vicepresidente ha indicado que "es importante el impulso del alquiler privado a precios asequibles". También, la reformulación de la ley de alquileres urbanos y medio-largo plazo, "considerar un parque de vivienda de protección oficial más amplio".

Para este 2018, Laparra ha hablado de que un nuevo plan de vivienda será "un instrumento relevante" y de la ley del derecho subjetivo a la vivienda. Ha abogado por "mantener el impulso a la bolsa de alquiler y por el incremento de incentivos fiscales para población joven y familias monoparentales" y ha señalado que habrá una nueva convocatoria de apoyo a familias monoparentales. En cuanto a las viviendas vacías, ha indicado que se empezará con las personas jurídicas, con una incidencia especial en zonas con demanda amplia.

PIDEN UN IMPULSO LOCAL

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha destacado "el compromiso firme del Gobierno para que la ley se aplique y sea eficaz" y ha pedido la implicación de las entidades locales. "Es importante la entrada en vigor de esta ley porque pone mecanismos reales de intervención para movilizar la vivienda vacía hacia la bolsa de alquiler y satisfacer mejor la necesidad de vivienda", ha dicho, para pedir un "trabajo eficaz en la aplicación de la ley y que pasa por tener cuanto antes el registro de vivienda".

Desde Podemos, Mikel Buil ha señalado que "también creemos que hace falta un impulso local" en este tema y ha pedido que "se apriete el acelerador" de esta ley "tras cinco años de retraso" por estar recurrida ante el TC.

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha manifestado que "hay que celebrar que se haya dado un paso más para definir y aclarar los límites de cada una de las Administraciones". Si bien ha señalado que la ley tiene "cosas buenas", ha mostrado sus dudas que "por esta vía vayamos a avanzar demasiado".

La representante de Geroa Bai Isabel Aranburu ha señalado que ahora "corresponde al Gobierno de Navarra dar los primeros pasos para determinar la vivienda deshabitada" y ha manifestado que "nos complace que el departamento no ha perdido el tiempo y se ha puesto manos a la obra para que la ley sea aplicada". "Todas las medidas que la ley hará factibles son fundamentales", ha expuesto.

Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, ha recalcado que "parte de la ley se ha anulado" y "se protegen los intereses de la banca y se abandona elemento de protección de las personas más vulnerables". "Con la norma se buscaba garantizar que nadie se quedase en la calle y se ha priorizado lo contrario", ha indicado, para señalar que "damos por positiva la resolución pero con muchas limitaciones".

La socialista Ainhoa Unzu se ha "alegrado" de la sentencia del TC y ha indicado que "es un primer paso". "Va a ser un procedimiento que va a ser difícil", ha comentado, para pedir al consejero que se "comprometa" con la elaboración de una nueva ley de derecho subjetivo a la vivienda "en esta legislatura".



