Iñaki Gabilondo afirma en Pamplona que Cifuentes es "una figura política amortizada"

El periodista Iñaki Gabilondo se ha mostrado este martes convenido de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "ha quedado ya atrás" y es "una figura política amortizada" para el PP.

Gabilondo hacía estas declaraciones a los periodistas en la Universidad de Navarra antes de pronunciar la conferencia "lo que pasa y lo que queda", en la que ha sufrido un síncope vasovagal que le ha hecho perder el conocimiento un par de segundos, una "pequeña avería" con la que convive y de la que hoy se ha recuperado sin necesidad de asistencia sanitaria.

Antes, preguntado por la situación de Cifuentes y del Gobierno de Madrid, Gabilondo ha indicado que desconoce si su hermano será presidente o no de la comunidad, pero "eso no es lo más fundamental".

"Desde ahora y hasta las próximas elecciones el PP se puede empeñar en mantenerla de cuerpo presente, o puede buscar una solución dentro del propio partido o puede apoyar la moción que presidente Ángel Gabilondo", ha comentado, pero advertido de que si opta por mantener a Cifuentes será un desgaste "tremendo" para el partido y "un disparate" para ella.

En este sentido ha apuntado que no es capaz de entender "la fuerza de la política", que alguien "pueda querer seguir y que un partido lo sostenga" en las actuales circunstancias, cuando además en paralelo "se está sustanciando una investigación judicial que irá recordando y reandando".

Por ello se ha mostrado convencido de que el PP, "aunque patalee y dé unas cuenta vueltas, buscará una solución a la murciana para perder a Cristina Cifuentes pero no perder la presidencia de la comunidad. S no Ciudadanos no tendrá mas remedio que apoyar al PSOE".

El periodista ha lamentado además el "daño" que este asunto está haciendo a la universidad en general, no solo a la Rey Juan Carlos, y al respecto ha señalado que le consta "la preocupación de la conferencia de rectores".

"La vida de los estudiantes es totalmente transversal, es un hecho familiar, una realidad que impregna a toda la sociedad y tomaduras de pelo, irregularidades, bromas, fraudes,... es algo muy, muy serio no solo por razones institucionales sino directas y personales. Y tengo la impresión de que esto no ha hecho mas que empezar".

Ya con los estudiantes, Iñaki Gabilondo ha hablado de periodismo, el "mejor oficio del mundo", aunque atraviesa unos tiempos de "despidos, contratos basura, salarios de miseria y una reconversión muy difícil. Esto es lo que pasa ahora, hay que ver lo que queda con la globalización y la tecnologías".

Por eso ha animado a buscar los elementos "estables del oficio" que son a su juicio la independencia, la solvencia, la ética, la honestidad y calidad en el trabajo, y en este contexto ha defendido la necesidad de tomar las decisiones sobre lo que se hace, lo que no se hace y lo que se permite.

En una sociedad "tensa y radilizada" y con una política "que se ha olvidado de la gente, la razón de ser de su actividad", y ha dejado que "la demoscopia sustituya el pensamiento y al ideología", el periodista tiene "un compromiso con la sociedad" y un deber cívico "con la verdad", ha apuntado.

Conservar estos principios es para Iñaki Gabilondo lo que quedará tras lo que está pasando, aunque desde este momento ha instado a los jóvenes a "no idealizar la no identificación" de las informaciones que se mueven por internet, "el escenario de la batalla por la libertad y por el poder de los datos".

