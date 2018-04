Sin prisa, en silencio

Actualizada 08/04/2018 a las 20:57

“Me quedé tranquilo, quería descansar y hacer alguna cosa, pero improvisada”, dice menganito. “Vamos, que no hiciste nada”, responde su interlocutor. Qué poco pensamos en lo que decimos. Esta Semana Santa, pese a librar todos los días, no planeé absolutamente nada, ni siquiera asistir a algún evento o ir al cine a ver esa película que tengo pendiente y está a punto de salir de la cartelera. Mucho menos un viaje. “Sobre la marcha, lo que me pida el cuerpo y sin agobios”, pens

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+