Actualizada 06/04/2018 a las 12:18

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que espera llegar a un acuerdo con el Gobierno del PP sobre los Presupuestos Generales del Estado que sea "bueno" para Navarra y que recoja "aspectos concretos que mejoren esta tierra, la competitividad, la calidad de vida y promuevan el empleo y el desarrollo de la actividad económica". "Estamos hablando y hay tiempo", ha remarcado.



Esparza ha afirmado, al ser preguntado por los periodistas por esta cuestión, que los contactos entre UPN y PP "se siguen produciendo" y ha destacado que espera "ser capaces de tener un documento que poder firmar, de la misma manera que lo tuvimos el año pasado".



"Vamos a ver si es posible y si conseguimos ese objetivo", ha declarado el líder de UPN, quien ha explicado que las reivindicaciones de los regionalistas para las cuentas van en la línea de su apuesta en 2017 por el Tren de Alta Velocidad, el Canal de Navarra, la autovía que une Soria con Tudela y el CENER, "tres infraestructuras y un proyecto que nos parecen fundamentales" porque "es lo que trae empleo, lo que genera oportunidades y desarrollo".



A partir de ahí, ha agregado, "puede haber algunos otros aspectos muy concretos y muy puntuales que mejoren a determinados colectivos y áreas". "En eso estamos y poquito a poco", ha declarado Esparza, quien ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en 2017, un pacto que "ha hecho que el Tren de Alta Velocidad llegue a Navarra y que lo que va a hacer es que haya obras".



Según ha indicado Esparza, "hay margen de sobra" en el recorrido parlamentario de los Presupuestos para llegar a un acuerdo con el Gobierno central este año y ha incidido en la idea de que llevan tiempo trabajando en "intentar llegar" a un pacto. Sobre las razones por las que todavía no se ha alcanzado, ha señalado que se están trabajando cuestiones en algunos casos "muy técnicas" y que "no se solventan de un día para otro".



"La presentación de los Presupuestos no era una fecha que nos obligara llegar a un acuerdo porque lo podemos alcanzar a posteriori en estas próximas semanas", ha argumentado.



Por otro lado, preguntado por las críticas de Ciudadanos a UPN por negociar "tarde y mal" las cuentas, el presidente regionalista ha defendido que "para hablar primero hay que preguntar" y ha querido dejar claro que su partido "lleva negociando semanas, es más, lleva negociando meses, lo que pasa que la negociación se paralizó por todo el tema de Cataluña".



Además, ha respondido a Ciudadanos que UPN "va a defender los intereses de Navarra, como en el año 2017". "Gracias a UPN, el Tren de Alta Velocidad va a ser una realidad en Navarra y gracias a UPN, el Canal de Navarra también va a ser una realidad. Si UPN no lo hubiera defendido no estaríamos hablando de que el Tren de Alta Velocidad va a llegar a Navarra y hoy no estaría adjudicada la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra", ha relatado.



Para Esparza, "el acuerdo es positivo" y ha insistido en que UPN tiene "muy claro" que "va a defender siempre los intereses de Navarra, en cualquier negociación". "Y lo que espero es que Ciudadanos nos ayude", ha zanjado.

