El PSN culpa al Gobierno foral y a UPN del trato del Estado a Navarra

Actualizada 05/04/2018 a las 12:55

El PSN ha afirmado hoy que "la involución" que sufre Navarra en los Presupuestos planteados por el Estado para 2018 es consecuencia no solo de la política del Gobierno central sino también de la actitud del Ejecutivo foral y de UPN.



Los 56 millones de euros previstos en inversiones representan la cuarta parte de la dotación que presupuestó Rodríguez Zapatero para la Comunidad Foral en el año 2010, 220 millones, ha subrayado en conferencia de prensa el diputado Jesús Mari Fernández.



Una cuantía que equivale a 87 euros por habitante, la cifra más baja de todas las comunidades autónomas, con una media de 217 euros, y todavía más lejos de la planteada para Euskadi, con 232 euros por habitante, "gobernando en las dos el PNV", ha subrayado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz.



Y para el PSN esto es así por tres elementos, ha precisado Fernández: porque el Gobierno de Navarra "no apuesta por infraestructuras estratégicas", porque a la vista de "esta falta de interés" el Gobierno central atiende a otras regiones, y porque "UPN es absolutamente irrelevante en la negociación presupuestaria del Estado".



Ha criticado así que se dote al corredor navarro de alta velocidad con 26 millones de euros cuando el presupuesto total oscilará entre 2.400 y 3.000, lo que supondría tardar 100 años en ejecutar la obra; que para el Canal se haya previsto la "irrisoria" cantidad de 1,5 millones, que no haya dinero para el Parador de Estella, y la A-15, A-68 y A-21 en las provincias limítrofes con Navarra estén "paralizadas".



Por eso, ha dicho Fernández, el PSN negociará con las federaciones socialistas vecinas la presentación de enmiendas parciales conjuntas, aunque antes el PSOE tiene decidido plantear una enmienda a la totalidad para demostrar que hay "una política alternativa" a la del PP, de la que ha asegurado que se basa en "recortes y desigualdades desde 2013" para "reducir el Estado y trasladar el coste de la crisis a las familias".



Tras rechazar esta "brecha social" que se plantea con las pensiones, la educación y sanidad públicas o la atención a la dependencia, Alzórriz ha cuestionado un Gobierno central "débil, sin capacidad de negociar" y con "una corrupción galopante", y criticado que el "tripartito" que forman UPN-PP-C's esté "lastrando el futuro de Navarra".



De igual forma ha reprochado al cuatripartito en el Ejecutivo foral, que esté "mirando por la ventana esperando a ver qué pasa, sin mostrar tampoco signos de diálogo", cuando "el recorte del 30% de la inversión de Estado en Navarra es un crecimiento del 40% para el País Vasco".

"Ya les vale a los dos bloques", ha subrayado, y aseverado que "ni unos hacen allí lo que aquí piden, ni otros hacen aquí lo que piden allí".

