La PAH alerta de una "segunda fase de desahucios" en Navarra

Actualizada 05/04/2018 a las 14:15

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Casco Viejo de Pamplona ha alertado este jueves de una "segunda fase de desahucios" que afecta a las familias que "no pueden pagar los alquileres de mercado" y ha pedido al Consistorio de la ciudad que "arregle todos los pisos en propiedad que tiene vacíos".



La plataforma ha celebrado una rueda de prensa de prensa en la plaza del Ayuntamiento en la que se ha presentado un diagnóstico sobre el problema de la vivienda en Navarra. "Siguen siendo muchas las familias con un problema de vivienda muy serio por no poder acceder o abonar alquileres de mercado o verse obligadas a vivir en infraviviendas o en habitaciones realquiladas que comparten con sus hijos e hijas e incluso con otras familias desconocidas", han resaltado.



En esta rueda de prensa se han escuchado testimonios de familias que viven en estas condiciones o que afrontan un proceso de desahucio. También se han instalado tiendas de campaña en la plaza y a lo largo de la tarde se celebrará en este espacio la reunión de la PAH.



La plataforma ha alertado de una "segunda fase de desahucios" que afecta a las familias "que no pueden pagar los alquileres de mercado que son desorbitados y se comen una renta garantizada". "Ahora también está afectando a los que se les acaba el contrato de alquiler porque la Ley de Arrendamientos Urbanos fijaba tres años y los propietarios de vivienda están optando por otro modelo para su casa" y "se niegan a seguir renovando los alquileres", ha criticado.



En este sentido, la PAH ha considerado que la "falta de política de vivienda pública es muy notoria" y ha censurado que las medidas que está tomando la administración pública "no está suponiendo dar salida a la demanda de vivienda y, además, está tomando medidas de forma muy lenta. Es como si no viera el problema".



Asimismo, desde la plataforma han afirmado que "las inmobiliarias no nos quieren a las familias pobres" y que "hoy se está discriminando en la sociedad navarra por pobreza o por racismo". "Dicen que estamos saliendo de la crisis, sin embargo no se ha recuperado la desigualdad generada durante la crisis. Somos familias que no tenemos cómo poder subsistir porque nos quitaron las viviendas, nos dejaron deudas vivas de miles de euros y no tenemos dónde echar mano más que en viviendas realquiladas en 'pisos patera'", han lamentado desde la PAH.



ARREGLO DE VIVIENDAS MUNICIPALES



Ante esta situación, la PAH del Casco Viejo ha pedido al Ayuntamiento de Pamplona que arregle y acondicione "todos los pisos en propiedad municipal que tiene vacíos, asignando el presupuesto necesario, planificando su intervención, generando empleo y ordenando todos los recursos de forma seria".



En esta línea, los representantes de la plataforma han considerado que el Consistorio "está tomando medidas lentas e insuficientes" y han recordado que en 2016 el Ayuntamiento rehabilitó 63 viviendas y en 2017, 39 cuando "iba a rehabilitar otras 60". "Se desconoce cuál es la causa de no hacerlo con mayor celeridad ya que existe presupuesto económico y se podría acometer un arreglo inmediato de la mayoría de viviendas del Grupo San Pedro y de la manzana de la antigua Estación de Autobuses", han remarcado.



Asimismo, la PAH ha reclamado al Ayuntamiento que haga inventario de todas las viviendas de Pamplona Centro Histórico (PCH) para "hacer un plan de intervención en recuperación de toda la vivienda social que tiene el municipio, para cubrir lo más ampliamente posible la demanda de familias en situación de alta vulnerabilidad".



Por otro lado, ha pedido al Consistorio que abra "un espacio de encuentro y negociación" con el Gobierno de Navarra para "posibilitar vivienda finalista a las familias que acoge en primera instancia el Ayuntamiento en las viviendas de emergencia habitacional".

Finalmente, ha reclamado al ayuntamiento de la ciudad que sea "transparente y facilitar en la web municipal los listados de personas solicitantes de vivienda asignándoles un número, su puntuación por conceptos y el orden que guarda en el listado".

