Jueces y fiscales se han concentrado este jueves en Pamplona para exigir medidas destinadas a "reforzar" la independencia judicial, "modernizar" la Administración de Justicia y "mejorar" las condiciones profesionales.



La concentración, que responde a una convocatoria a nivel nacional convocada conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, ha tenido lugar a las puertas del Palacio de Justicia de la capital navarra bajo el lema 'Por una Justicia independiente y de calidad'.



La jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha sido la encargada de dar lectura al comunicado consensuado por las asociaciones a través del cual piden a las Cortes Generales, al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, con la "urgencia que exige la situación de la Justicia", pongan en marcha una serie de medidas.



En concreto, con el objetivo de "reforzar" la independencia judicial, los jueces y fiscales demandan la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que se refiere al CGPJ que "recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación, y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad".



Asimismo, piden que el CGPJ "ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia; la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que "coartan el ejercicio de la función judicial"; la "objetivación" del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales; y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.



Con el objetivo de "modernizar" la Administración, los jueces y fiscales solicitan "un plan de inversión suficiente y prolongado en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente; incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado; y los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes".



OTRAS DEMANDAS



Por otro lado, para "mejorar" las condiciones profesionales, jueces y fiscales reclaman una convocatoria "inmediata y formal" de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de "recuperar el nivel salarial perdido en 2010"; la recuperación del régimen de vacaciones y permisos; la implantación "urgente" de unas cargas máximas de trabajo; y que se garantice una "adecuada" asistencia de la Mutualidad General Judicial.



La revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de "eficiencia, coordinación y delimitación de funciones"; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y la dotación de medios personales y materiales "adecuados" a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, son otras de las demandas que han realizado.



También han pedido la implantación de los tribunales de instancia, "respetando las exigencias de independencia e inamovilidad garantizando el acceso a la justicia de todas las personas" y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales "suficientes" para "atender al incremento de la litigiosidad".



JUZGADO DE CLÁUSULAS SUELO



En este sentido, la jueza decana de Pamplona ha destacado que se trata de "peticiones que vienen ya de mucho tiempo y que están siendo desatendidas", lo que ha supuesto que en la actualidad "el incremento de trabajo no puede ser asumido".



"No podemos olvidar que los dos juzgados de Familia que hay, que es engañoso porque uno de ellos es el que lleva la materia de incapacidades, son insuficientes para asumir todo el volumen de trabajo que entra", ha relatado.



Según ha indicado, "en los últimos tiempos el caso más llamativo" que existe es "el llamado juzgado de cláusulas suelo que en Pamplona no existe", ya que, "aquí lo que se hizo fue en un primer momento atribuir al Juzgado de Primera Instancia 7 la competencia en cláusulas suelo, junto a la que ya venía asumiendo".



"Se atribuyó un refuerzo desde el primer momento para intentar paliar la situación, se dotó de funcionarios y de medios a ese juzgado fantasma para intentar asumir el trabajo que entraba, pero en la actualidad este Juzgado se ha visto abocado a asumir todo el trabajo que entra de Navarra, más lo que ya tenía".



A este respecto, ha subrayado que "teniendo en cuenta el volumen de entrada, es imposible que por más que se pueda trabajar, se dé una respuesta a tiempo".

