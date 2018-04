04/04/2018 a las 06:00

El abuelo se sentaba a los pies de su cama y le contaba una historia cada noche. Y el niño, se quedaba siempre pensativo. “¿Qué has querido decir, abuelo? No lo he entendido...”, se quejaba. “Piénsalo durante la noche y te lo explico mañana”, le respondía. El niño era Eloy Moreno, escritor valenciano de 42 años que hasta 2010 era un informático desconocido en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Y en 2011 se convirtió en el escritor más vendido de España con 'El bo

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+