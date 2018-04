Actualizada 04/04/2018 a las 16:23

Este miércoles ha comenzado la campaña de la renta en el resto de España, pero no en Navarra. Como se sabe, la Comunidad foral (igual que el País Vasco) disfruta de autonomía fiscal lo que le permite regular su propia campaña.

Este hecho suele generar una cierta confusión durante unos días cuando no coinciden las fechas y las televisiones nacionales se hacen eco del inicio de la campaña de la renta a nivel nacional.

Hay que recordar que en Navarra todavía no se ha presentado la campaña y por tanto todavía no existe una fecha de inicio de la campaña de este año, aunque es seguro que no tardará demasiado. A modo orientativo, el año pasado la campaña se inició en Navarra el seis de abril para las declaraciones a través de Internet, y desde el 18 de abril para la presentación física en las oficinas de Hacienda o en las entidades colaboradoras.

En cualquier caso recordar que Hacienda de Navarra tiene disponible un simulador fiscal activado hace ya unos meses desde su propia web. La nueva herramienta sirve para orientar a los contribuyentes, especialmente a quienes se benefician de deducciones la de los planes de pensiones o vivienda, sobre el resultado de la declaración que se presentará una vez abierta formalmente la campaña. Es posible anticipar el resultado de la declaración que, en cualquier caso, no vincula ni al contribuyente ni a Hacienda, pues el simulador no almacena los datos introducidos.

El uso de este simulador es anónimo y tiene un carácter meramente informativo. Para acceder a la aplicación no es necesaria ninguna autentificación. Una vez introducidos los datos correspondientes a los ingresos de 2017, el sistema realiza una estimación del resultado de la Declaración de la Renta atendiendo a la normativa que ha estado vigente durante el ejercicio

A nivel nacional, a partir de este 4 de abril se puede presentar la declaración a través de la nueva aplicación para el móvil que la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes del resto de España. Se estima que cerca de medio millón de españoles podrán usarla. La campaña se terminará el 2 de julio, o el 27 de junio para el caso de declaraciones a pagar.

