El PSN pide datos sobre la convocatoria de plazas de vacantes en Educación

Los socialistas han preguntado al Departamento de Educación sobre el incumplimiento de plazos y convocatorias en plazas vacantes con plazo extinguido o que van a expirar este curso académico y no son convocadas, como las 14 del Centro de Recursos de Educación Especial (CREENA) o las 10 de la red de Centros de Apoyo al Profesorado (CAP), además de los puestos asignados en la propia sección de formación. Los socialistas entienden que puede suponer "desigualdad de trato y de oportunidades entre los profesionales del Departamento de Educación".

En este sentido, el portavoz del PSN-PSOE en la materia, Carlos Gimeno, considera que, supuestamente, "podrían existir profesionales ocupando plazas en la educación navarra fuera de regulación, que no han accedido por convocatoria, ni han sido nombrados en comisión de servicios, por lo que no se ejercía control en su acceso al puesto ni en el seguimiento del mismo". Además, dichos puestos conllevarían un complemento económico y se desconoce a cargo de qué partida o cómo se satisface en el momento actual, de acuerdo con la nota del PSN.

Por otro lado, agregan las mismas fuentes, esas asesorías educativas no habrían superado, supuestamente, la prueba de acceso exigible en convocatoria y no se someterían, por lo tanto, al control-memoria sobre el puesto de trabajo, no se les computaría el tiempo en el que desarrollan sus funciones ni, al parecer, se respetaría el período de nombramiento de un año.

En los casos de profesionales que accedieron por la convocatoria regulada en la resolución 651/2010, Gimeno entiende que se deberán respetar las circunstancias, plazos y conceptos señalados en la propia convocatoria de acceso. Por eso, dice, se desconoce el motivo por el que el Departamento de Educación ni los contempla ni los respeta en la actualidad, al menos, aparentemente.

Como señala el socialista, “no parece de recibo que en el planteamiento de un nuevo Plan Estratégico de Atención a la Diversidad las plazas no estén asignadas ni adjudicadas en función de procesos administrativos actualizados, regularizados y sujetos al mérito y a la capacidad”. Añade Gimeno que “no se entiende a qué espera el Departamento de Educación para establecer procedimientos claros, transparentes, informados, publicitados y compartidos”.

