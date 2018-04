Pérez, a Santos (Podemos): “Tendrás que dimitir por actuar al estilo de Rajoy”

01/04/2018 a las 06:00

El enfrentamiento interno que vive Podemos Navarra no rebaja su tono. El pasado viernes, la exlíder del partido, Laura Pérez, arremetió contra el actual secretario general, Eduardo Santos. “Calumniar, mentir y deshonrar a compañeros en beneficio propio es corrupción. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, no te quepa duda, y tendrás que dimitir por haber actuado al más puro estilo Rajoy y su 155”, manifestó en Twitter.

Pérez, que ha sido expulsada de la formación después de que la Comisión de Garantías foral lo resolvió así a raíz de una denuncia de l Consejo de Coordinación (núcleo duro de la dirección), reaccionaba de esta manera ante unas declaraciones de Santos en una entrevista que El Diario Vasco publicó el mismo viernes. “Yo salí elegido secretario general en mayo del pasado año. Gané por votos a Laura Pérez, la anterior líder. Y ahí empezaron los problemas. Parece que no lo asumió. Ahora tenemos a ella y otras tres personas que se han situado fuera del partido, pero que siguen en el grupo parlamentario. Cuatro personas que tienen mayoría en ese grupo, que han decidido no dejar su escaño y seguir ahí. Y que no rinden cuentas a nadie”, señaló Santos, en referencia a Pérez y los también críticos Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, quienes se han hecho con la portavocía y el control del grupo en la Cámara, basándose en la mayoría que suman frente a Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez. En la entrevista, Eduardo Santos justificó el expediente contra Laura Pérez, de la que dijo que “arrastra” a Couso, Carrillo y Velasco. “Tenemos una persona expulsada y otras tres que se ponen de su parte, que no aceptan a Podemos y dicen que ellos son Podemos. Un escaño es propio y no se puede obligar a dejarlo. No se les puede echar. Y como en la Cámara son mayoría, toman decisiones, algunas en contra del Gobierno cuatripartito”, añadió Santos, para asegurar que tiene “plena confianza” de la dirección nacional.

“FRACTURAR” PODEMOS

Pérez rebatió la acusación del actual líder del partido sobre la falta de asunción del resultado en las últimas primarias. “Eduardo Santos, con tan sólo 28 votos de diferencia, no integra a nadie en la ejecutiva y abre expedientes a quien se muestra crítica. Es él quien no sabe ganar”, apuntó en Twitter la parlamentaria, al mismo tiempo que sostuvo que su expulsión “no es firme”. “Garantías Estatal no ha resuelto sobre un expediente plagado de acusaciones con pruebas manipuladas”, apostilló.

Pérez subrayó que ella y los otros tres parlamentarios críticos defienden “el cambio que la dirección de Podemos pone en riesgo fracturando el partido”. Una dirección a la que atribuyó “nefastas maniobras detrás de las que se oculta el intento de excluir a un importante sector de Podemos”.

