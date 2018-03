ONCE Navarra convoca la sexta edición de sus Premios Solidarios

Actualizada 31/03/2018 a las 11:58

La ONCE de Navarra ha convocado la sexta edición de los Premios Solidarios ONCE Navarra 2018, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, girarán entorno al 80 aniversario de la institución y su evolución a lo largo de estas décadas junto con la sociedad.



Estos galardones establecen cinco categorías de premios. A la institución, organización, entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos; al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que "se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector", ha explicado la ONCE en un comunicado.



También premiarán a la persona física de la comunidad autónoma que "destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad"; a la empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión; y, finalmente, al estamento de la Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.



El plazo de presentación de candidaturas concluirá el día 2 de mayo de 2018. Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica. Se deberán formalizar por escrito en la dirección de correo electrónico ctnavarra@once.es, o bien a la dirección postal C/Aralar nº3, 31002. Pamplona. En las mismas deberá constar el nombre de la entidad o persona y actividad de las contempladas a valorar.

Etiquetas ONCE

Solidaridad

Selección DN+