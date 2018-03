La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza pide avanzar hacia la inclusión social

Actualizada 28/03/2018 a las 15:44

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social considera preciso dar un "paso firme" por la inclusión social y en esta línea pide que se articule una estrategia que combine políticas pasivas y activas, que fomenten el sostenimiento y la inclusión social de todas las personas.



En Navarra son 83.000 las personas que viven en situación de riesgo de pobreza y exclusión, de las que tres de cada cinco sufren pobreza severa, lo que supone que su renta por unidad de consumo es igual o inferior a 342 euros mensuales.



"Son 83.000 rostros, 83.000 nombres por quienes demandamos un compromiso firme y una apuesta duradera desde los poderes públicos y desde la sociedad en su conjunto, para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar una vida digna", asevera en un comunicado en el que dicen recibir con esperanza el borrador del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021 del Gobierno foral.



En el proceso de participación abierto en torno a ese proyecto han detectado áreas de mejora que han trasladado al Gobierno Foral y que esperan que sean tenidas en cuenta, según indican, tras lo que remarcan que su objetivo es claro: "mejorar las políticas sociales en pro de la construcción de una sociedad inclusiva y mejorar, de esta manera, la situación de todas las personas".



Las organizaciones que integran la red consideran urgente la implementación del citado plan y reclaman la concreción de los periodos de ejecución de las medidas contempladas y la asignación de un presupuesto para cada propuesta en el propio plan.



"No queremos ver esfumadas nuestras esperanzas y por ello exigimos una dotación de los recursos necesarios y suficientes para que, en un futuro no muy lejano, esos 83.000 rostros, esos 83.000 nombres, no sufran más esa situación de pobreza y exclusión social", concluyen.

