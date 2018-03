Actualizada 28/03/2018 a las 14:52

El PPN ha criticado "la obsesión de Podemos por imponer su ideología radical de género en todos los ámbitos, incluido el escolar".

Los 'populares' se han pronunciado así después de que Podemos haya registrado una moción en la que insta al Gobierno de Navarra a que "se garantice la libertad de vestimenta y la no imposición de uniformes diferenciados por sexo en los ámbitos de la enseñanza pública, concertada y privada".

El PPN ha calificado esta iniciativa de "ocurrencia" que, en su opinión, intenta "impedir la libertad de los centros educativos de decidir qué tipo de uniforme llevan sus alumnos".

La formación ha recordado que "existen muchos centros públicos en los que el uniforme no es obligatorio" por lo que "si una familia no quiere que sus hijos lleven uniforme, son libres de escolarizarlos en estos centros". "Lo que no podemos compartir en absoluto es que Podemos intente radicalizar y llevar su ideología de género radical a todos los aspectos de la vida de los navarros, y ahora haya arremetido contra los uniformes escolares", ha criticado el PPN a través de un comunicado.

"Podemos busca un mundo uniforme, donde impere la dictadura del pensamiento único, donde todo el mundo piense como ellos, y donde todo el mundo baile al son que ellos marcan", han asegurado los 'populares'.

"Si los centros eligen uniformes con pantalones para los niños y con faldas para las niñas, son perfectamente libres de hacerlo, y no creemos que ni Podemos ni ningún otro partido deba inmiscuirse en esta libertad. En absoluto creemos que por llevar faldas o pantalones se promuevan comportamientos machistas ni sexistas", han manifestado.

"Si Podemos verdaderamente está preocupado por la violencia sexista en la juventud, debería pedir explicaciones sobre el aumento de comportamientos controladores entre los jóvenes, que nada tienen que ver con la forma de ir vestido en el colegio", ha remarcado el PPN que ha considerado que el partido morado "se queda en la mera anécdota sin profundizar en el problema, y con eso demuestra que no le preocupa el sexismo o el machismo, sino que lo que le preocupa y le ocupa es imponer su ideología en todo".

