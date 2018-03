Educar entre dos: De eso no te ponen nota

Actualizada 28/03/2018 a las 20:56

Estaba en el pasillo hablando con Genís, un adolescente al que no le iban muy bien las notas, cuando nos saludó el conserje que en aquel momento pasaba por allí. Cambió sus cotidianos “¡Buenos días!” por un cariñoso “¡Es un buen chico!”, refiriéndose, cómo no, al joven que me acompañaba. Yo asentí, y Genís, que a estas alturas de curso se ve superado por algunas asignaturas, respondió con clarividencia: “Pero de eso no te ponen nota”. Real como la vida misma, como el

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Educación

Selección DN+