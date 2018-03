Los muebles de diseño, una excelente opción

27/03/2018 a las 06:00

Desde hace unos años, incorporar en las diferentes estancias del hogar muebles de diseño se ha convertido en una moda que no para de ganar seguidores. Y es que actualmente se fabrican muebles con diseños exquisitos y modernos y además son perfectamente funcionales, aunando decoración y comodidad a partes iguales.

Son muchas las personas que creen que los muebles de diseño son algo elitista o de precios muy caros y que además, solo sirven para decorar y no se pueden usar para una vivienda con un uso familiar intensivo. Este concepto es algo que se ha quedado atrás en el tiempo porque por ejemplo ahora resulta muy fácil encontrar butacas baratas para sentarse cómodamente en el salón y que además son de diseños modernos e innovadores.

La decoración: una expresión de la personalidad

Decorar el hogar es algo que no se hace todos los días y debe ser una expresión de la personalidad de los habitantes de la vivienda. Además de con artículos de decoración como cuadros o jarrones existen otras muchas alternativas que permiten complementar la decoración tradicional llevándola a un nivel superior: los muebles de diseño.

Y es que no es lo mismo unas mesas de comedor o unas sillas de comedor simples y tradicionales que no representen las inquietudes y gustos de la familia que unas sillas comedor y unas mesas comedor que sean innovadoras y estéticamente atractivas. Las posibilidades que ofrecen los muebles de diseño suponen reinventar la decoración del hogar, midiendo desde el más mínimo detalle hasta el mueble de mayor tamaño para adaptarlo a las preferencias de los miembros del hogar. No hay nada como identificarse con el espacio en el que se habita, generando una mayor confianza en uno mismo y una sensación de libertad.

Crear espacios para despertar los sentidos

Usar la decoración como una herramienta para mejorar la ambientación del hogar es una de las grandes innovaciones que el sector ha ofrecido en los últimos años. Empresas como Centrolandia han liderado la transformación del sector de los muebles de diseño y la decoración, convirtiéndose en un referente online del diseño.

Despertar sensaciones positivas debe ser una de las características de la decoración de un hogar, ya que hay estudios que demuestran que los colores y las formas de los muebles y el color de las paredes pueden influir en las personas potenciando o disminuyendo capacidades como la concentración y el rendimiento laboral o en los estudios.

No falta motivos para optar por muebles de diseño para decorar el hogar y realmente hoy en día somos afortunados de poder encontrar en el mercado una amplia variedad de opciones de muebles modernos e inspirados en diferentes estéticas e incluso en reconocidos artistas que marcaron un antes y un después.

Apostar por elegir muebles de diseño frente a muebles tradicionales permite crear espacios mucho más personalizados y además, sin renunciar a que sean perfectamente funcionales. Conseguir un hogar bien decorado y cómodo es ahora más fácil y económico que nunca.

