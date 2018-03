Podemos sigue mostrando sus discrepancias con una doble comparecencia

Actualizada 26/03/2018 a las 13:53

Podemos ha vuelto a escenificar este lunes ante los medios de comunicación las diferencias internas que vive el partido en Navarra y especialmente su grupo en el Parlamento foral.



Al término de la Mesa y Junta de Portavoces, en la habitual comparecencia de todos los grupos ante los medios, ha sido la parlamentaria Laura Pérez, expulsada del partido, la que ha asumido la portavocía para informar de la postura del grupo parlamentario en los diversos asuntos de actualidad.



En concreto, Laura Pérez ha hablado sobre Cataluña, sobre el pago de la deuda pública o sobre las obras de los túneles de Belate.



Preguntada sobre su presencia en la rueda de prensa, cuando el portavoz del grupo es Carlos Couso, Laura Pérez ha señalado que la portavocía en estos casos se designa "según el tema que queramos destacar". "Ya dijimos que íbamos a actuar de forma coral y en función de los temas escogemos una portavocía u otra", ha asegurado.



Además, sobre la presencia de que la corriente Ahora Navarra-Orain Mugituz, de la que ella forma parte, en una concentración en contra de detenciones por enaltecimiento del terrorismo, Laura Pérez ha señalado que "habría que preguntarse por qué Podemos Navarra no la apoyó sin fisuras".



Finalizado el turno de Laura Pérez y de los portavoces del resto de grupos, ha entrado en la sala de prensa la parlamentaria Tere Sáez, quien ha explicado a los medios de comunicación que ella iba a hablar en nombre del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra.



Tere Sáez ha informado sobre diversas iniciativas que ha presentado junto con su compañero de grupo Mikel Buil en asuntos relativos como las ayudas de emergencia para personas en situación de pobreza energética o medidas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Así, se vuelve a poner de manifiesto la división del grupo parlamentario: por un lado, los críticos con la dirección y afines a Laura Pérez, que son mayoría y controlan el grupo, y por otro los que están alineados con la dirección.



Durante su comparecencia, Tere Sáez ha expresado "cierto malestar" hacia los parlamentarios críticos porque en su opinión no están haciendo un reparto "paritario" entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus comparecencias. "No nos gusta que se use a las mujeres como elemento decorativo florero", ha señalado.

