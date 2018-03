La oposición vuelve a quejarse de que el cuatripartito le sigue vetando iniciativas

Actualizada 26/03/2018 a las 13:06

Los portavoces de UPN, PSN y PPN se han vuelto a quejar este lunes, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, de que el cuatripartito está vetando la tramitación de varias de sus iniciativas.



En el caso de este lunes, UPN ha criticado que no ha sido tramitada su iniciativa para la comparecencia en el Parlamento de la secretaria técnica del departamento de Educación, mientras que el PPN ha censurado que no se ha admitido una comparecencia de la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, para que diera su visión sobre un informe acerca de la confianza empresarial en Navarra.



Al término de la Mesa y Junta, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado a los medios de comunicación que el cuatripartito "quiere tapar la posibilidad de que alguien venga aquí y explique, se demuestra que no quieren hablar de la casa de los líos que es el departamento de Educación y que no quieren hablar de la confianza empresarial".



En su opinión, el Gobierno de Navarra muestra una "actitud sectaria y tiene muy poco talante democrático". "Lo que está ocurriendo en esta legislatura no había ocurrido jamás en este Parlamento. Tenemos a un Gobierno que se está dedicando a la oposición", ha censurado.



La portavoz del PSN, María Chivite, ha considerado que estos vetos muestran la "debilidad del Gobierno y el cuatripartito se dedica a resguardar esa debilidad".



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "vuelve la dictadura a la Mesa y Junta de Portavoces". "No quieren que venga nadie del Gobierno, ni siquiera ningún funcionario, que pueda hablar mal del Gobierno", ha afirmado.



En el caso concreto de su solicitud de comparecencia, el PPN quería que Barkos hablara sobre un informe que establece que "los empresarios navarros y catalanes son los que menos confianza tienen en la recuperación económica de su comunidad". "Es un tema debería preocupar mucho al Gobierno, pero la solicitud de comparecencia de Barkos ha sido denegada, algo que nunca había pasado", ha criticado.



Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha reconocido que se ha producido un "debate agrio" sobre la petición de UPN para la comparecencia de la secretaria técnica de Educación. Martínez ha señalado que "los miembros del Gobierno tienen obligación de comparecer en el Parlamento, pero no así los funcionarios, que solo están obligados a venir si sus superiores jerárquicos se lo ordenan". "En este caso, la consejera María Solana no se lo ha ordenado y por tanto no tiene obligación de venir", ha señalado, para indicar que "esta comparecencia no tenía sentido".



Por contra, ha afirmado que sí se ha dado trámite a una pregunta oral de UPN en la que pregunta sobre "las causas por las que la secretaria técnica de Educación ha dimitido y resulta que a día de hoy no ha presentado su dimisión". "Desde la oposición se están haciendo preguntas sobre supuestos inexistentes, sobre falsedades. Llaman a los miembros del Gobierno y les preguntan sobre los miedos las fobias, los deseos, o las alucinaciones de los miembros de la oposición", ha afirmado.

Etiquetas Parlamento de Navarra

