La memoria y el orden, claves en el estudio

Adelantarse a la adolescencia para luego evitar problemas. Así explican los expertos cómo hay que fomentar en los niños, “desde que son muy pequeños”, algunos hábitos que más adelante les ayudarán a estudiar. “No se trata de no hacer nada y luego echarse las manos a la cabeza cuando el niño no estudia. Ni tampoco de ayudarle a hacer la tarea para que la lleve perfecta a clase”. La directora del centro de estudios Aula 2 de Pamplona, Olga Ibiricu, lo tiene claro tras más de treinta años de experiencia con alumnos en clases de apoyo, refuerzo, técnicas de estudio... Esta pedagoga impartió este sábado un taller sobre técnicas de memoria y una conferencia sobre cómo trabajar estos hábitos de estudio en casa. Y lo hizo durante la segunda jornada de Expofamily, la feria de familia organizada por Diario de Navarra en Baluarte, que se inauguró el viernes por la tarde y que concluye este domingo a las 20 horas. Por las charlas, mesas redondas, talleres, espectáculos y stand de venta han pasado más de 2.500 personas. La asistencia a todas estas iniciativas es gratuita previo pago de la entrada (2 euros los adultos y gratis para menores de 12 años).



Olga Ibiricu insistió en que hay que fomentar en los pequeños, desde que son conscientes, los hábitos del autocontrol, la autonomía, la responsabilidad, la tolerancia a la frustración, el hábito de lectura o el orden. “Algunos de estos aspectos no están de moda y son necesarios. El orden, por ejemplo, es un tesoro. Con él tenemos casi todo ganado en los estudios”. En su opinión, insistir en estos valores es “mucho más importante que sentarse con los niños a hacer la tarea”.



LA MEMORIA NO ESTÁ DE MODA



Ibiricu recordó a padres y niños la importancia de la memoria. “Parece que no está de moda porque se asocia a aprender algo sin entender. Pero no es así. La memoria significativa (en la que se aprenden comprendiendo) nos servirá a largo plazo”. Y recalcó que es importante “tejer una red” por ejemplo, a través de la asociación de palabras o imágenes. “Por ejemplo, si no te acuerdas de cuál es la capital de Bosnia Herzegovina (Sarajevo), puedes asociar la imagen de una boina en una chica llamada Sara”.

Pero, incidió, repetir por repetir no sirve. “Es como si das a tu hijo un antibiótico dos días. No hace efecto. Si solo repites, se practica una memoria a corto plazo . Al llegar al examen, muchos creen que se han quedado en blanco. Pero no se lo sabían ”.

Para tener más hábito de estudio...

Autocontrol. Hay que saber tener control sobre sí mismo y no dejarse llevar por impulsos

Autonomía. Se aconseja enseñar a los niños, desde pequeños, a que hagan las actividades que puedan solos (vestirse, recoger sus juguetes...)

Responsabilidad. No solo en el colegio sino en su vida diaria

Aceptar la frustración. Los pequeños tienen que saber que no siempre las cosas van a salir como ellos quieren

Hábito de lectura. Un niño que lee y tiene buena compresión lectora, inciden los expertos, no tendrá problemas escolares. "Distingue qué es lo importa y qué no", dice Ibiricu

Inteligencia emocional. Los expertos coinciden en que hay que fomentar dos aspectos relacionados entre sí: la tolerancia (para respetar a los demás) y la asertividad (para saber responder y defenderse). Con estas dos premisa, añade Ibiricu, se evita que los niños sean víctimas del acoso escolar pero también que lo ejerzan.

