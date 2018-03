Cientos de personas rechazan en Pamplona la "deriva autoritaria" en Cataluña

Actualizada 25/03/2018 a las 13:51

Cientos de personas han participado este domingo en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona en la que se ha rechazado el encarcelamiento, el pasado viernes, de Dolors Bassa, Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull y Raül Romeva, y se ha exigido su puesta en libertad.



La protesta ha sido convocada por Geroa Bai, EH Bildu, Aranzadi, Ahora Navarra, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, CGT, EHNE y Gure Esku Dago bajo el lema 'Kataluniarekin bat, Demokrazia, Askatasuna' ('Con Cataluña. Democracia, Libertad'). Los asistentes han portado esteladas, alguna ikurriña así como carteles con el mensaje 'Llibertat presos politics'.



En representación de los convocantes, Iratxe Álvarez de ESK y Raúl López de Steilas han leído un manifiesto en castellano y euskera en el que han mostrado su "solidaridad con el pueblo catalán" y han advertido de la "deriva autoritaria y antidemocrática de la entente PP-PSOE-Ciudadanos que tiene en la aplicación del artículo 155 un punto de inflexión de dimensiones históricas".



Asimismo, han censurado las "acciones represivas" del Gobierno central en Cataluña que "va a suponer un recorte de libertades en todo el Estado español", también en Navarra que "va a ser objeto de agresiones", han asegurado.



En este sentido, han asumido el compromiso de "impulsar la respuesta ciudadana, pacífica y democrática" y con "la defensa de la democracia, de todos los derechos civiles y políticos" para "garantizar que Navarra sea un espacio democrático".



Igualmente, han expresado su compromiso con la "defensa del autogobierno" y han recordado las 19 leyes navarras recurridas en el Tribunal Constitucional "cercenando así la capacidad legislativa" del Parlamento de Navarra. "Tanto PP como UPN están cuestionando continuamente nuestro autogobierno, recurriendo incesantemente a la ayuda de Madrid para generar inestabilidad y dificultar los cambios que beneficien a la ciudadanía navarra", han reprochado.



Además, han criticado que PP y UPN "han pasado ya al terreno de las amenazas directas de aplicación del 155 para acabar con el autogobierno de Navarra".



Finalmente, han defendido el "derecho a decidir de la ciudadanía navarra" y han afirmado que la Comunidad foral "es un sujeto político con legitimidad para decidir su futuro democráticamente" y "su único límite debe ser lo que la ciudadanía navarra exprese", han remarcado.



"LO QUE ESTÁ PASANDO EN CATALUÑA NO LO DESEAMOS PARA NAVARRA"



A la concentración han asistido representantes de todas las organizaciones convocantes, así como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y los concejales Aritz Romeo, Maider Beloki y Patricia Perales, y la parlamentaria de Podemos Tere Saez.



En declaraciones a los periodistas, el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha rechazado la "locura política que se está llevando a cabo en Cataluña en la que la política no la hacen los políticos sino los jueces. Esto no tiene ningún sentido en una sociedad democrática

"Lo que está pasando en Cataluña no lo deseamos para Navarra", ha continuado Martínez que ha considerado que "la situación a la que se está llegando en Cataluña se debe a dos cosas: a la cerrazón política del Gobierno del PP en el Estado y a la falta de plan B por parte de los políticos que en Cataluña defendían la independencia".



En este sentido, ha destacado que "en Navarra tenemos una vía para avanzar, que es la vía del acuerdo y el pacto" y la "lealtad entre las dos partes". Una salida que ha defendido para Navarra y el conjunto de España.



Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha calificado de "persecución de las ideas políticas" los últimos encarcelamientos decretados por el magistrado del Tribual Supremo Pablo Llarena que ha considerado "incompatible con un Estado democrático".



"Lo que necesita Cataluña en estos momentos son soluciones políticas y no represivas ni judiciales, y para eso lo que hace falta es respetar la voluntad del pueblo de Cataluña", ha remarcado.

Selección DN+