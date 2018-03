24/03/2018 a las 06:00

Pasos de danza clásica, bolero, flamenco y baile contemporáneo. Más de 85 alumnos (la mayoría chicas) de entre 10 y 16 años de la Escuela de Danza de Navarra se subieron este viernes por la tarde sobre el escenario de Baluarte. Y ofrecieron un espectáculo de una hora para poner el broche final a la primera jornada de ‘Expofamily’. Esta escuela que depende del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (pero que no ofrece enseñanzas regladas) cuenta este curso con 300 alumnos de nivel elemental y medio, a los que imparten clase nueve profesores titulados. Los alumnos acuden entre una y tres horas diarias a sus clases en los locales del antiguo colegio público José Vila (en la calle Tajonar, cerca de la UPNA).



Como Ángela Chocarro Álvarez, de 16 años, alumna de 1º de Bachillerato en el Liceo Monjardín y de 4º de nivel medio en la especialidad de danza clásica. “Me gusta muchísimo bailar. Si no, no vendría porque es una actividad muy exigente”, apunta esta pamplonesa que ensaya 16,5 horas semanales (una 4 diarias). “Lo bueno de estar tan ocupada es que me tengo que organizar muy bien con los estudios y aprovechar y organizarme cada momento”, resalta esta joven, que dio sus primeros pasos de baile a los 4 años. “¿Que si me gustaría dedicarme profesionalmente a la danza? Aún no lo sé. Siempre lo he visto como una afición. Para ser profesional tienes que ser muy muy buena”.



Algo similar opina su compañera Ainhoa Satrústegui Ferro, de 13 años y que cursa 2º de ESO en la ikastola Paz de Ziganda (Villava). “Voy muy contenta a los ensayos y el tiempo se me pasa volando. Cada día bailo entre dos y tres horas (13,5 a la semana”, apunta esta pamplonesa, que cursa 2º de grado medio de danza en la especialidad de clásica. Bailarina desde los 4 años, ahora empieza a ver su futuro sobre unas zapatillas de punta. “Aún no sé qué haré pero me encanta”.



La directora del centro, Cristina Álvarez Istúriz, aclara que la mayoría de sus alumnos son chicas. “Siempre ha sido así. Supongo que por los padres, que no les animan”. El repertorio de ayer, recalcó, fue una selección de ejercicios y coreografías de las clases de los cuatro estilos que se imparten en la escuela. Los alumnos pueden empezar desde los 6 años (dos cursos de iniciación). De los 8 a los 12 asisten al grado elemental y de los 12 a los 16, al medio. Hay clases para adultos. El precio del curso (septiembre-junio) ronda los 200 euros.

Te recomendamos

Selección DN+