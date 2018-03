El 89% de los consumidores navarros valora el comercio de cercanía

Actualizada 24/03/2018 a las 11:07

El 89% de los navarros valora que el comercio donde realiza la compra se encuentre en su barrio o en su localidad, según revela una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Esta valoración es muy parecida en la mayor parte de los tramos de edad y sólo baja ligeramente, al 84 por ciento, en los encuestados que tienen entre 30 y 45 años.



Según Irache, la cercanía del establecimiento es una ventaja que juega a favor del consumidor, sobre todo a la hora de poder solucionar los problemas que puedan surgir y que con una empresa ubicada en China por ejemplo tendría más difícil solución.



Por otro lado, el comercio local ofrece otras ventajas como la posibilidad de examinar físicamente los productos, recibir asesoramiento y trato personal, beneficia a la economía y el empleo local y permite una mayor sostenibilidad medioambiental.



Por todo ello, Irache considera conveniente que desde las administraciones se informe a los ciudadanos acerca de los comercios existentes en su localidad para que los vecinos conozcan la oferta existente en su pueblo o ciudad y sepan a qué productos pueden acceder sin tener que salir fuera.



Irache añade que las principales consultas o quejas que recibe en relación con el comercio tienen que ver con la posibilidad de devolver un producto, algo que difiere según sea porque está defectuoso o porque simplemente ya no interesa.



A las devoluciones le siguen las consultas por las garantías cuando un producto se estropea o no ofrece las prestaciones que se le suponía, los anuncios publicitarios que no se cumplen o dan lugar a confusión, y la rotulación de precios.



Con estos datos, Irache invita al consumo local y autóctono, y anima a los comercios a trabajar en un política de transparencia y a esforzarse en amparar los derechos del cliente.

Etiquetas Asociación de Consumidores Irache

Selección DN+