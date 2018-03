24/03/2018 a las 06:00

Platos decorados con gajos de mandarina, trozos de manzana y granos de uva en forma de flor. Para concienciar a los más pequeños y a sus padres sobre la importancia de comer de manera saludable para gozar de buena salud. Con el título ‘Comer bien es divertido’, la delegación navarra de la Asociación Española Contra el Cáncer ofreció este viernes por la tarde un taller en ‘Expofamily’.



El psicólogo de la ACCN Chema Larráyoz Pérez impartió este taller, en el que, además, ofreció consejos para los padres. Los pequeños, recalcó, no deben exponerse de manera excesiva al sol (nunca los menores de 3 años). “Hay que protegerles con ropa, gorra, gafas y protectores solares especiales para niños y resistentes al agua”. Insistió en la importancia de no fumar (sobre todo, nunca delante de los niños para no convertirlos en fumadores pasivos) ni beber alcohol (“no existe consumo de alcohol seguro”). Es importante, siguió, que los bebés estén vacunados contra la hepatitis B y las niñas, frente al virus del papiloma (VPH).

Consejos para llevar una vida saludable

Comer saludablemente. Se aconseja consumir gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. Se recomienda evitar los alimentos con muchas calorías (ricos en grasas o azúcares) y evitar los refrescos y bebidas azucaradas. Es preferible evitar la carne procesada (salchichas, hamburguesas...) y limitar el consumo de carne roja (ternera, cerdo...) y alimentos con mucha sal

Ejercicio físico diario. Se debe limitar el tiempo que se pasa sentado, hacer un ejercicio de intensidad media todos los días y mantener un peso saludable

Gestión del tiempo libre. Hay que fomentar las actividades que motiven a los niños y compaginarlas con otras lúdicas o educativas

No fumar delante de los niños. Se convierten en fumadores pasivos

Un descanso suficiente. Dormir es tan importante como la nutrición en el desarrollo y crecimiento del niño

Evitar el exceso de sol. No exponer al sol a los menores de 3 años

Calendario de vacunas en regla.

