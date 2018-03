90 firmas navarras y Leclerc se alían para promocionar el producto local

22/03/2018 a las 06:00

“No sabía que estas pipas se hacían aquí”. La frase la pronunciaba ayer pasadas las diez de la mañana Mercedes Santesteban Unanua, vecina de Pamplona, junto a uno de los expositores del hipermercado E.Leclecer con productos que bajo la marca Plis Plas elabora desde hace más de 40 años la empresa Frutos Secos de Navarra S. A., afincada en Andosilla. Mercedes no ocultaba su sorpresa por el casual descubrimiento asegurando que “aunque “llevo años comprando productos de esa marca, no me había dado cuenta de que eran de aquí”, confesaba sin dejar de repasar una breve reseña de la empresa que acompaña a la foto de su gerente, David Subirán. Lo que le ocurrió ayer a esta vecina de Pamplona es precisamente lo que busca la campaña ‘Las Alianzas Locales’ que el centro comercial E. Leclerc desarrolla a nivel nacional y que ayer inauguró en Pamplona: “Que el consumidor se identifique con los productos de la tierra”, resumió Alberto Antuñano Partilla, director del hipermercado durante la inauguración oficial de la campaña. Más de 90 empresas de la Comunidad foral se han sumado a la iniciativa que desde este miércoles y hasta el próximo 31 de marzo dará visibilidad a los productos locales. Se trata de la mayor campaña para favorecer el consumo del producto navarro de las que el supermercado ha venido desarrollando desde que abrió sus puertas hace ya casi 26 años. Y lo cierto es que la campaña no parece que vaya a pasar desapercibida para las personas que se acerquen estos días hasta ese centro comercial para realizar sus compras. Los que ayer se toparon de imprevisto con la “exposición” cuando se disponían a realizar sus compras no dudaron en entretenerse unos minutos para revisar los productos de la muestra. Algunos identificados como propios de la Comunidad foral, pero otros no tanto.

El pasillo central de la tienda se ha llenado de carteles de notables dimensiones con las caras y una breve reseña de las personas que están detrás de las empresas locales que colaboran en la iniciativa. Una nutrida representación de los proveedores con los que de forma habitual trabaja la tienda y que en total superan los 480. El listado incluye desde a empresas del sector cárnico, a cremerías, fruterías, panaderías, congelados, charcuterías y bollería, además de a una notable representación de bodegas y a empresas de bazar.

Los productos de todas esas empresas ya se podían encontrar en las estanterías junto a otros de España, pero durante los próximos diez días ganarán preponderancia dentro de la oferta total de la tienda para que el consumidor se identifique con los productos de la tierra. De ahí que los proveedores que participan en la campaña la vean como una “oportunidad” para recuperar la cultura del producto de la tierra, llegar al gran mercado y dar a conocer a los más pequeños el origen de los alimentos y hasta de alguno de sus juguetes más preciados. Y es que la muestra que se exhibe en el pasillo central del establecimiento también incluye productos de empresas como Giganteando, que está detrás de una línea de productos de menaje, ordenación y puericultura con ilustraciones de los gigantes. También, de Gigantes Platero que lleva cinco años produciendo las populares figuras de goma para los niños y Chirimiri, que ofrece productos personalizados.

Los productos locales suponen ya el 20% de la facturación total de la tienda de Pamplona siendo los frescos los que tienen mayor protagonismo en la oferta. Destaca, sobre todo, la carnicería donde en torno a un 90% de la oferta procede de productores locales.

Alberto Antuñano Portilla, director del centro Pamplona Distribución: “Si Navarra prospera nos irá bien a todos”

Este año E. Leclerc ha dado un giro a su campaña de promoción del producto local introduciendo el termino “alianza”. ¿Por qué?

Creemos que ese término va un poco más allá. Se trata de decir que no solo promocionamos el producto de Navarra sino que buscamos la alianza con el proveedor, con el fabricante. Esa alianza debe ser absoluta para poder crear sinergias y que todos ganemos. Es el giro que queremos darle a esta campaña. Somos colaboradores y aliados. Si nuestra comunidad prospera a todos nos irá mejor.

¿Qué objetivo a nivel de ventas se han marcado con esta campaña?

Nuestro objetivo siempre es crecer, y cuanto más mejor. Pero con esta campaña buscamos imagen hacia nuestros colaboradores para que vean que estamos con ellos, que somos muchos... y transmitir al consumidor la idea de que consumiendo productos locales favorecemos nuestros empleo y el progreso de la comunidad.

Tratándose de una campaña nacional, ¿qué papel juega el centro de Pamplona en la promoción del producto local?

Pamplona fue el primer centro de E. Leclerc que se abrió en España y desde el principio tuvimos muy claro que teníamos que contar con gran parte del tejido productivo de Navarra. Trabajamos con más de 480 empresas y en el último ejercicio hemos invertido más de 13 millones de euros a través de la compra de todo tipo de productos o servicios. De esa cantidad, el 63% se invirtió en proveedoras de bienes de consumo.

A nivel de facturación, ¿qué porcentaje suponen las ventas de productos locales?

En torno a un 20-25% del total. Los productos que tienen un mayor protagonismo son los frescos. En carnicería, por ejemplo, en torno a un 90% de la oferta es de proveedores locales. Pero también hay una amplia oferta local en líquidos, sobre todo vinos.

¿Piensan incorporar este año a nuevos proveedores locales?

Nuestro abanico de proveedores no es cerrado y estamos continuamente renovándolo. Sin embargo, tenemos una limitación física porque el espacio nos impide poder tener el 100% del abanico de referencias que existen en Navarra.

PROVEEDORES



Carnicerías

Vacuno Navarra, Vacuno Puente, Echegor, Copano, Galipienzo, Nagorna, Grupo AN, Pollos Kiko, Arrieta, Larrasoaña, Sarbil y Pirineos.



Cremerías

Lacturale , Señorío Sarría, Goshua, Dorrea, Larra, Huevos Lizarraga, Kamiku y Ziganda.



Fruterías

Florette, Plis Plas, Manolo Iñiguez, Izquierdo, Charral, Frutnavar, Hoja Verde, Txiki, Patatas y Radvi.



Panaderías

Vidaurre, Bioandelos y Arguinariz.



Congelados

Fridela y Congelados Navarra.



Charcuterías

Chandon, Arbizu, Spica, Goikoa, Galar, Pamplonica y Martiko.



Alimentación

Katealde, Etxenike, Navarrico, Anko, ALUBIAS, Manero, Baigorri, Dantza, Pedro Luis, Vela, Gutarra, Mendía, Artajo , Sarasa, Urzante, Sal, Cafenasa, Café Plaza del Castillo, Pedro Mayo, Subiza, Helios, Aidin y Caserío.



Bollería

Anaut y Vidal.



Líquidos

Sarría, Olimpia, Cirsus, Ochoa, Irache, Liédena, Vega del Castillo , La Navarra, Basarana, Licores Azanza, Ekolo , Cerveza Sesma, Larraldea, Nekeas, Usua, Inurrietay Baines.



Bazar

Giganteando, Chirimiri, Gigantes Platero y Plantas.



Dph

Nicky



Electro

Jata



Reyno Gourmet

Selección DN+