El Gobierno dice que Navarra tiene capacidad para gestionar sus pensiones

Actualizada 21/03/2018 a las 14:46

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra, ha manifestado que el planteamiento de la presidenta Uxue Barkos pidiendo para Navarra la gestión de las pensiones es "a futuro" ya que "habría que revisar el ámbito competencial que tiene Navarra".



En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Laparra ha señalado que "Navarra en principio no tiene competencias en la Seguridad Social y eso es lo que se reclama". "En principio, entiendo que una economía más dinámica que la media del conjunto del Estado y con unos niveles de productividad... de la misma forma que hemos tenido capacidad para gestionar y financiar el resto de programas y servicios, si tuviéramos la capacidad de ingreso a través de las cotizaciones de los trabajadores, tendríamos capacidad de gestión y financiación de un sistema de Seguridad Social", ha dicho.



Laparra ha señalado así que "posible es" pero "pasando por una revisión de las competencias que ahora mismo no nos asignan esa capacidad". "Habría que hacer un proyecto económico para hacer un sistema de Seguridad Social adecuado al tamaño y características de Navarra y a la propia estructura demográfica de Navarra", ha añadido.



En este sentido, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha indicado que en las palabras de la presidenta "hay una reivindicación política y una frustración hacia el Gobierno estatal que es quien tiene la competencia: si la forma de gestionar las pensiones por el Estado va a ser esta, con este tipo de planteamientos como los que estamos escuchando, por favor dennos la competencia de pensiones". "Este fue el mensaje de la presidenta también", ha expuesto.



Según ha dicho Ayerdi, "siendo una sociedad moderna, dinámica y potente tendríamos potencia y capacidad".



Preguntados en la rueda de prensa si las palabras de la presidenta no fueron un brindis al sol, la portavoz del Ejecutivo foral, Ayerdi ha señalado que no lo ve así. "Es la expresión de una preocupación legítima que afecta a muchas personas; de brindis al sol nada porque este Gobierno ha tomado medidas que cuestan mucho dinero en esa dirección con pleno convencimiento", ha indicado.



Sobre si el Gobierno dará algún paso para solicitar dicha competencia, la portavoz del Ejecutivo, María Solana, ha señalado que "hay esa y otras transferencias de competencias pendientes por parte del Estado para con esta Comunidad y también se están valorando y se están trabajando". "Se hará la solicitud completa que se estime oportuna en el momento en que proceda", ha comentado.

Selección DN+