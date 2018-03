Archivan un caso de abusos sexuales en Estella

Actualizada 21/03/2018 a las 08:30

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Estella ha archivado un caso de abusos sexuales por falta de indicios y ha iniciado el procedimiento para denunciar por un delito de denuncia falsa a la supuesta víctima. El auto explica que la supuesta víctima y el denunciado habían mantenido una relación sentimental durante dos años. Esta había finalizado en agosto de 2017. Según la denunciante, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre “había sido retenida y agredida física y sexualmente” a la salida de un bar de Estella por su ex pareja. En su denuncia había hecho constar que en los hechos participaron, además de su expareja, “cuatro o cinco personas que no pudo identificar”. En un primer momento relató que su ex pareja “le golpeó en el ojo derecho y en el vientre mientras era sujetada por un amigo” mientras la forzaba.

El auto explica que durante las declaraciones de la denunciante “encontraron varias inexactitudes y contradicciones”. En cambio, siempre según el auto, “el investigado dio una declaración clara, concreta, persistente y muy detallada desde el mismo momento de su detención”. Su versión fue corroborada por todas diligencias instructoras practicadas. Las pruebas de ADN que le practicaron a la supuesta víctima también descartaron la agresión sexual. Además, la información recabada a las compañías telefónicas confirma la versión que dio el investigado. En esta línea, las cámaras de grabación de las dependencias de Policía Municipal evidenciaron, tal y como relató el denunciado, que había acompañado a una persona a realizar la prueba de alcoholemia, cuando ocurrieron los hechos por los que se le investigaba.

