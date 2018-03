Actualizada 20/03/2018 a las 13:53

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que la secretaria general técnica del departamento tiene intención de dimitir por "motivos estrictamente personales y profesionales" y ha acusado a UPN de "juego macabro" con Educación y de no "respetar a nada ni a nadie" por "un interés político que no tiene sentido ni justificación".

Así lo ha señalado la consejera de Educación en una rueda de prensa convocada para valorar la experiencia piloto del programa de coeducación Skolae, tema que ha decidido posponer para abordar lo sucedido con la secretaria general técnica del departamento.

Solana ha dado lectura a un correo que le ha mandado este mismo martes por la mañana la secretaria técnica en el que ésta le dice que su renuncia "obedece a motivos estrictamente personales y profesionales, pero no por haber recibido presiones que nunca han existido". "Es mi sentido de responsabilidad el que me obliga a tomar la decisión, pues se trata de un puesto extremadamente complejo para el que no me considero la persona más adecuada en este momento", manifiesta.

Según señala en el correo, es "la utilización política que se quiere hacer de los técnicos", con "la solicitud de mi comparecencia en el Parlamento solicitada por UPN en un asunto que no es de mi competencia, lo que me ha llevado a tomar la decisión". "Ha sido la gota que colma el vaso. Los técnicos debemos estar al margen de la política", afirma.

La consejera ha relatado que la secretaria técnica le ha trasladado en distintas ocasiones su voluntad de "querer poner fin a su trabajo en el Departamento por creer y considerar que no estaba a la altura", pero ha asegurado que la dimisión no está registrada, ni está aceptada.

Además, ha defendido que la secretaria técnica "sí ha estado a la altura en situaciones bien complicadas y resolviendo cuestiones bien difíciles" y ha destacado que "todo el tiempo se lo he hecho saber de esta manera". En este sentido, Solana ha comentado que albergaba la esperanza de que la situación pudiera "reconducirse", ya que "confía en el criterio" de esta persona que "ha hecho muy bien su trabajo, aunque ella no lo vive así".

Para la consejera, "en política no todo vale y en la vida tampoco" y ha considerado que la secretaria general técnica "no tiene por qué aguantar estos envites y esta utilización burda que se está haciendo" de su persona. "Esta persona merece todo el respeto", ha defendido Solana, para agregar que "este respeto no se lo ha tenido el portavoz de UPN de Educación, Alberto Catalán, cuando solicitó su comparecencia en una operación absolutamente desproporcionada para que hable de una cuestión que no le compete".

"Ese empeño, sinrazón y sinsentido ha sido la gota que ha colmado el vaso de una persona que bastante tiene con lo que tiene. Es una cuestión que le ha desestabilizado al extremo", ha expuesto Solana, quien ha manifestado que no va a permitir que "se difame y se mienta de manera absolutamente intencionada para hacer daño a personas que no tendrían que estar en la situación que está ahora mismo la persona afectada".

En esta línea, ha deseado que "esta persona ahora mismo no se vea más perjudicada de lo que ha sido" y le ha trasladado "todo su apoyo y su agradecimiento al trabajo que ha hecho durante este año que ha estado en el departamento de Educación".

