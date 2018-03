Actualizada 20/03/2018 a las 16:50

Un aparatoso incendio ha afectado este martes a mediodía a un estudio que se dedica a la reforma de viviendas situado en el número 2 de la calle Atarrabia de Villava. A pesar de la aparatosidad del fuego, no se han producido heridos ya que en el momento del incendio no se encontraba nadie en el interior de local. Sin embargo, una guardería adyacente en la que se encontraban tres niños ha tenido que ser desalojada por precaución. Los vecinos del edificio que se encuentra sobre el estudio no han sido desalojados, aunque se les han recomendado no salir de sus casas debido a la gran cantidad de humo que ha generado el fuego.

El fuego se ha originado en torno a las 13.30 horas, cuando la policía municipal de Villava ha recibido el aviso. Al lugar del suceso han acudido patrullas del parque de bomberos de Trinitarios que a las 15.40 horas han dado por extinguido el incendio. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Mikel Oteiza Iza, ha llamado nuevamente a los bomberos a las 15.49 horas ya que ha comenzado a salir humo nuevamente desde el interior del estudio. Los bomberos han regresado al lugar y, tras revisar el lugar, han dado por extinguido definitivamente el fuego.

Al lugar del incendio han acudido también agentes de la policía municipal de Villava que han tenido que cortar el tráfico de la calle.

