La Asociación de Directores de la Ribera ha criticado la "falta de información" que, en su opinión, ha existido sobre la implantación de la asignatura de religión islámica en los colegios y ha considerado que los equipos directivos se encuentran "un poco huérfanos" y que sienten que "no hay comunicación con el Departamento de Educación" del Gobierno de Navarra.



En una sesión de trabajo en el Parlamento foral, a petición del PSN, Mariví Pérez, del colegio Elvira España de Tudela, ha afirmado que "en los colegios donde antes había cordialidad y buena convivencia, ahora se ha dañado ciertamente porque las familias no tiene por qué entender que a nosotros no se nos ha informado".



Ha criticado así la situación de "falta de información, no sólo porque nos enteramos por los medios de comunicación" sobre lo concerniente a la religión islámica en los colegios, sino también porque "muchas veces las propias familias son las que nos informan de lo que nos va a acontecer".



Según ha dicho, en el caso de Tudela "han sido los propios imanes los que nos han transmitido la información y yo como representante de un colegio les he dicho que no, cuando mi sorpresa luego ha sido que sí". "Los directores de los centros tenemos que ser informados", ha reivindicado Pérez, para agregar que a las familias "se les han creado unas expectativas que los directores no sabemos contestar".



Por todo esto, ha pedido que "se nos escuche", que "realmente se nos tenga en cuenta" y que "se retomen aquellas mesas de trabajo que teníamos antes para poner de manifiesto nuestras inquietudes, nuestras dificultades y expresar lo que nos está sucediendo porque nosotros somos las cabezas visibles en los centros educativos". "Tenemos que tener esas reuniones en las que poder debatir, ser informados y compartir nuestra experiencia que también es importante", ha argumentado.

Pérez ha lamentado que los equipos directivos "estamos solos", pese a que "somos los intermediarios entre el Departamento de Educación y las familias", y ha asegurado que el periodo de preinscripción ha sido "bastante caótico" porque "no sabíamos qué hacer".



"La situación es mejorable, estamos en un escenario poco bueno. Si tenemos voluntad se podrá trabajar para que haya transparencia y unas mesas de trabajo", ha alegado.



En este mismo sentido, Marimar Galdeano, del centro de Valtierra, también ha censurado la "falta de información" que ha habido hacia los directores y ha considerado "triste" que "después de tantos años nos tengamos que informar de cosas por el periódico".

Ha asegurado que les llegaban preinscripciones en religión islámica y que "no sabíamos nada" y que ahora "no sabe qué va a pasar". "No tengo ningún problema en que se dé religión islámica, pero que nos den una solución de cómo lo van a llevar, qué horarios van a tener o si han previstos las salas que se tienen", ha declarado, para agregar que, por ejemplo, en Valtierra también hay gitanos y preguntarse si "el año viene irán con la religión Evangelista, con todo el derecho del mundo".



También ha tomado la palabra en la sesión de trabajo Manuel Martín, representante de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Infantil y Primaria (ADIPNA), quien ha remarcado que "echan en falta las mesas de trabajo del Departamento con las direcciones como se hacía anteriormente" con lo que se pondría solución a "muchos de los problemas actuales".



Asimismo, se ha referido a la campaña de preinscripción en la que "echamos en falta que no se haya incidido en muchos de los aspectos positivos de la escuela pública en castellano y PAI" y también ha lamentado "la situación precaria de los equipos directivos".

