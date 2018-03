20/03/2018 a las 19:00

Respuestas de estudiantes de 1º ESO C de Salesianos

Hay muchos abusos de chicos hacia las niñas pero algunas niñas no se dan cuenta de lo que está pasando. Eso es un problema grave porque a medida que pasa el tiempo el abuso se va volviendo más y más fuerte. Las chicas tienen que darse cuenta del abuso nada más que empiece y avisar de inmediato. Iker C.

Yo creo que las chicas no se dan cuenta de lo que sus novios o ex novios pueden llegar a hacerles, porque el mundo es tan grande que hay personas para todo, y una de esas puede ser traidoras. El hecho de que los chicos molesten a sus ex novias es por celos y envidia al nuevo novio de la chica. El caso de que los chicos hagan daño a las chicas con las que tienen relación es porque ese tipo de chicos son personas traidoras. Para hacer que esto pare recomiendo ir siempre con algo o alguien para protegerse. Iñigo U

Yo creo que la mayoría de los jóvenes sí saben detectar una mala relación. Si pasa esto, lo mejor es avisar a tus padres o a un adulto que conozcas. Aunque a veces puede costar contárselo a alguien, es lo mejor. Willmer R.

Yo creo que sí, que las jóvenes de hoy en día se dan cuenta ya que, por ejemplo un día él te empieza a controlar y decirte cómo debes vestirte, con quién debes verte, con quién debe hablar... Creo que sí saben que es una mal relación y o bien no la terminan porque le han cogido cariño a él o bien porque les da miedo. Andrea M.

Mi opinión es que no tienes que ser obligada a hacer lo que te digan. Si no conoces a esa persona no tienes que ir a "lanzarte", tienes que conocerle y juntarte más si es buena persona, porque esa persona te puede arruinar la vida de un día para otro. Así que hay que tener cuidado con quien elijes estar y no tienes que estar obligada a hacer algo que no te apetezca o te quite tu libertad. Fernando C.

Yo creo que hay personas que no saben detectar los malos amigos, ya sea por redes sociales como Instagram, Whatsapp ... O en el cole. Por eso yo diría que los padres empiecen a cuidar de los móviles de sus hijos. Tampoco digo que estén todo el día pendientes, pero sí de vez en cuando. Marti S.

Creo que hay mucha violencia machista por parte de novios o exnovios . El control de los grupos del whatsapp o del móvil son algunos de los aspectos que indican este peligro. Brian E.

La violencia de género afecta en mujeres, tanto menores como adultas. Es un caso extremo como: insultos, amenazas o, incluso, la muerte. En caso de menores lleva a acoso como: robarle la comida, intimidarle, dejarle apartada. Y en mi opinión no se debe tolerar porque ha habido muertes de mujeres adultas como menores. Juan D.B.

Yo creo que la violencia de género cada vez es más habitual en las mujeres, ya sea porque un hombre le lesiona o le puede llegar a obligar a que haga lo que él decida como puede ser la ropa. Pero también hay los que llegan a lesionar como pude ser golpeando o maltratando. Cada vez las mujeres están respondiendo más a los abusos por parte de los hombres. Yari V.

Desde mi punto de vista, pienso que no todas las chicas son conscientes del peligro que puede tener el hecho de tener un novio celoso. No obstante, está bien tener celos, pero el hecho de que ya no puedas salir con amigos y hablar por tus redes sociales con otras personas que no sean él, eso ya es creerte dueño de esa persona y darle órdenes. Pero el hecho de que sea tu pareja y no quieras perderlo no eres menos que él, y no debes hacer todo lo que él quiere que tú hagas. Patricia C.

Yo creo que algunas personas no lo detectan y otras sí. Así que todos los padres tienen que tener muy en cuenta qué hacen con en el móvil o con quién están hablando porque ahora hay mucha gente que es raptada o manipulada por las redes sociales y las localizan por el móvil y no se dan cuenta. David A.

Respuestas de estudiantes de 2º ESO C de Salesianos

En mi opinión los jóvenes no saben detectar si una relación va por mal camino. Algunas adolescentes piensan que es un acto gentil de parte de su novio, pero en realidad este tipo de relaciones pueden llegar hasta situaciones peligrosas de agresión y violencia. Creo que todas las mujeres son libres de vestir como quieren, hablar con quien les apetezca y no ser controladas por sus parejas. Brenda H.

Sí, yo creo que saben detectar, pero no saben cómo reaccionar ante ello. A algunas chicas les cuesta afrontar que su pareja las está maltratando y aún así deciden seguir con la relación. Esto está mal porque deberían saber reaccionar y plantar cara a quien no las respeta. Aiman E.

