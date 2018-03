20/03/2018 a las 19:00

Creo que es algo detectable. Las jóvenes pueden pensar que es normal que su pareja se preocupe por ellas o que controlar sus mensajes es simplemente un acto de una persona celosa (cuando no es así). Al principio, sus razonamientos defenderán que lo hace por su bien, que él quiere lo mejor para ella; sin embargo, llega un punto en el que ese comportamiento deja de ser normal. Puesto que la base en una relación es el respeto, las jóvenes no deberían tolerar que sus parejas les controlen. A veces ellas no son conscientes de la situación, sino que son personas cercanas quienes les abren los ojos. Por ello, defiendo que, por sí mismas o con ayuda de sus allegados, son capaces de detectar los abusos. Begoña M.

