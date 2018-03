20/03/2018 a las 19:00

No. Yo creo que no, porque si lo hubiesen sabido habrían dejado la relación. Ellas se dejan llevar y hacen lo que les dicen los novios por amor y para que no se enfaden. Nora E.

Depende, ya que cada persona tiene una conciencia diferente. Puede darse cuenta cuando intenta romper sus amistades y dejarlo, puede darse cuenta también en el mismo caso pero dejarlo pasar, cometiendo así un gran error, o no puede enterarse y así condenarse a una mala relación sin saberlo ella. Beatriz B.

Yo creo que no saben ya que no son conscientes de todo lo que están haciendo, están dejando amistades a un lado, ellas piensan que lo están haciendo mejor para su relación. Hasta que se dan cuenta, han ido quedándose solas y, posiblemente les hayan marginado. Álvaro E.

Yo creo que no, porque en algunas relaciones el chico controla demasiado. Una cosa es preocuparte por alguien hasta un punto y otra es vigilarte, decirte cómo tienes que ser, cómo tienes que ir vestida, etc. Alaitz T.

No, creo que cada vez se dan menos cuenta y que cada vez estas situaciones se dan mucho más. En el entorno de la persona acosada lo detectan, pero ella no se da cuenta porque lo que le hacen lo relaciona con amor. Eneko G.

No, porque ellas lo detectan como amor, que el novio se preocupa por ella y no quieren que les pase nada. El novio dice las cosas por su bien y por su seguridad. Piensan que no es violencia de género sino una relación sana en la que el chico se preocupa por ellas. Laura R.

Yo creo que la mayoría de las chicas no captan los avisos ya que los novios que controlan a las mujeres suavizan mucho estos avisos hasta llegar al acoso. Para cuando se dan cuenta, ya es tarde. J. P. Jiménez.

No, porque las mujeres piensan que la violencia de género es solo pegar, pero no es así. Robert R.

No, porque ellas piensan que todo lo que les dicen para hacer es con cariño. Mikel E.

No, las jóvenes no saben detectar los avisos. Las chicas obedecen a su pareja por amor, sin darse cuenta o por miedo a una mala relación. Alexander J.

Podrían repasar las pautas de comportamiento machista para saber cómo es su relación. Cada una debe ser consciente. Además los hombres no deberían ser tan manipuladores. Marcos C.

No. Necesitan ayuda de alguien o de sus amigas y, si al final se da una mala relación necesitarán el apoyo de las personas cercanas. Saioa B.

No, las jóvenes no saben identificar por qué ciertas relaciones tienen distintas consecuencias. Las jóvenes acaban confiando en su pareja por amor. André P.

Creo que no, porque no todas las personas son malas, ni tampoco lo parecen al principio. Además, ellas confían porque no van a pensar que la suya es una mala relación. Ibai M.

