20/03/2018 a las 19:00

Respuestas de estudiantes de 3º ESO

En mi opinión y por lo que indican los porcentajes no saben detectarlo, por eso creo que la víctima, en este caso la chica, tiene que estar rodeada de buenas compañías, de manera que si le llegara a ocurrir o a tener indicios de ello, ella tuviera a alguien que le hiciese reaccionar. Aixa C.

Depende. Hay algunas que sí son conscientes, pero las que no lo son, no lo detectan porque, en mi opinión, se piensan que su novio es el mejor, que las quiere mucho y lo hacen por su bien. Carlos M

Yo creo que lo que les sucede a la mayoría de estas chicas es que realmente se niegan a aceptar que están en una mala relación. Primero porque no quieren ver que esto les está pasando a ellas y lo segundo tienen miedo a perderlo, están muy enamoradas, y tienen miedo al resto de la sociedad por si después son juzgadas. Lucía C.

No hay más ciego que el que no quiere ver y el amor nos ciega mucho. Hay variedad, sí que habrá mujeres que lo vean a tiempo, pero hay otras que no lo ven ya que anteponen su pareja a todo e incluso a ellos mismos. Todos debemos colaborar para que no se dé ni tan siquiera el principio de las dos situaciones. Paula A.

Respuestas de estudiantes de 3º PMAR

Opino que muchas chicas en general, cuando entran en una relación, se olvidan de todo y se centran en “su chico”. Aunque las amigas de verdad, las que están ahí siempre, les aconsejan que dejen a sus novios, no tienen en cuenta sus advertencias. Arturo O.

No es que no sepan, es que no se quieren dar cuenta, ya que quieren demasiado a esa persona y se hacen como una venda que se lo impide ver de esa manera. José M.

Yo creo que cuando una chica inicia una relación con una persona es porque está enamorada y, cuando está en ese estado, es cuando no se da cuenta de si está tan controlada. Cuando se da cuenta es demasiado tarde porque ya ha sido maltratada verbalmente o manipulada. Brandon S.

En mi opinión, la mayoría de las jóvenes no saben detectar los avisos de una posible mala relación porque están enamoradas y no saben lo peligroso que puede ser. Sin embargo, hay otras jóvenes que sí se dan cuenta y abandonan a sus parejas. Moha S.

Yo creo que las chicas se enteran de que las controlan, pero no le dan importancia porque están muy enamoradas del chico y no quieren problemas. No ven nada malo en ellos aunque les coja el móvil o les diga cómo vestir, les prohíba salir… y esto tiene que cambiar… Riad E.

Las jóvenes no pueden detectar porque cuando están enamoradas no ven la realidad. La joven no escucha a sus amigas cuando quieren su bien. Y se arrepiente cuando ya pasa el tiempo. Ellos son adolescentes y no saben bien qué hacen. Hay jóvenes que saben todo, pero se hacen las tontas, no quieren ver la realidad. Siham S.

Etiquetas Azagra

Selección DN+