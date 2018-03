20/03/2018 a las 19:00

Creo que las jóvenes no saben detectar una mala relación. La razón principal es que creen en todo lo que les dice la pareja aun sabiendo que es mentira. También hay mujeres que permiten que ejerzan poder sobre ellas obligándolas a una serie de cosas, como por ejemplo, a no tener amigos varones, a anular su privacidad queriendo saber qué hacen, dónde están o con quién. En mi opinión deberían poner unos límites para que la mala relación no lleve a cosas peores, como el maltrato, ya que nadie tiene poder sobre nadie. Rihab

