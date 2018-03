20/03/2018 a las 23:50

Llegan momentos de profundos cambios dentro de la organización y estructura del colegio Jesuitas Pamplona. Es un cambio que en estos últimos años se ha empezado a llevar a cabo paulatinamente pero que se espera que termine por abarcar a todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, a sus 1.725 alumnos. Este proceso está enmarcado en una dinámica de cambio en la que se encuentran todos los colegios de los Jesuitas de España, y que tiene su origen en la “necesidad de cambio del sistema educativo”, según explica Ángel Pérez, director del centro.

Un cambio requerido también porque “los alumnos no son iguales a lo que eran antes, son personas diferentes y no se puede educar a ciudadanos del siglo XXI con métodos antiguos” asegura Alejandro Rodríguez, profesor del centro. “Queremos que sea un cambio disruptivo, un cambio de todo el colegio como institución, que nos va a ir cogiendo a todos pero no todos a la vez”.

Hace ya un tiempo que el trabajo por proyectos es la base de la educación en la etapa de infantil, pero hasta ahora no se había visto más allá como opción en la que enmarcar toda la educación de un centro. Ahora ya se está trabajando en ello para hacerlo posible y por eso, gracias a más de 20 profesores, al apoyo de los padres, de la ONG de Jesuitas, del equipo de pastoral y más gente involucrada, se va a extender el trabajo por proyectos hasta la ESO.

El año pasado ya se hicieron algunos cambios concretos para aplicar de una manera sistemática en etapas concretas algunas estrategias de cambio. Pero lo más significativo vendrá el curso que viene, una etapa que denominarán intermedia y que empezará abarcando a los alumnos de quinto de primaria y primero de la ESO y después pasará a los de sexto y segundo. Todas estas innovaciones educativas tienen como centro el tipo de personas que quieren educar los Jesuitas, que son las “cinco C”: personas conscientes, competentes, comprometidas, compasivas y creativas.



ETAPA INFANTIL

Las profesoras de infantil Marta Blasta y Begoña Basterra están inmersas en el proyecto de reflejos primitivos. Este parte del razonamiento de que todos nacemos con unos reflejos primitivos y que, por medio de movimientos rítmicos, se van convirtiendo en reflejos posturales. Lo que se ha descubierto es que hay niños que no hacen esa integración de forma adecuada y que esta puede ser la justificación a problemas de aprendizaje y comportamiento. Con este proyecto se trata de “volver a ese momento evolutivo de los niños y hacer una buena integración de esos reflejos que en su momento no adquirieron”, explica Marta Blasco.

Al descubrir esta línea de trabajo las docentes pidieron formarse para integrarlo en su metodología. Para ello Inma Mariezcurrena, especialista en reflejos primitivos, se encargó de formar a todas las personas que estaban relacionadas con los niños de infantil y más tarde se formó también a los padres. Esta aplicación está siendo progresiva porque hay que incluirla en las rutinas de psicomotricidad y en las rutinas de aula, “estamos trabajando cómo aplicarlo, estamos aplicándolo y estamos revisando con la persona que nos formó”, aseguran las profesoras.



ETAPA PRIMARIA

En esta etapa se incluyen los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. En estos casos ya se habían ido integrando proyectos en la metodología pero no como este año. La novedad este año es la manera de trabajar esos proyectos, “ya no consiste tanto en transmitir conocimientos a los niños sino que ellos mismos activen ese conocimiento, los alumnos son protagonistas de su aprendizaje y aprenden creando” explica Carol Jurado, profesora de Primaria. Ahora ya no se trabaja con libros de texto, sino que cada alumno tiene un ipad mediante el que accede a un portal web en el que tienen el material con el que tienen que trabajar.

El desarrollo de los proyectos se va haciendo mediante tareas de investigación sobre determinados temas, y a través del tema se va profundizando en diferentes materias curriculares. Tras esa tarea de investigación los alumnos plasman la evidencia de lo que van aprendiendo en un dossier, finalizando el proyecto con una exposición del grupo al resto de compañeros. La manera de trabajar en el aula es a través de la metodología activa, en la que los alumnos “activan el conocimiento y lo trabajan en equipo”.

Cada alumno tiene un rol que le lleva a unas funciones, lo que contribuye a la continua comunicación, y hace del alumno el protagonista y del profesor un acompañante que les guía en su proceso de aprendizaje. “Antes se acostumbraba a decir de una buena clase es aquella que está en silencio, ahora la buena clase es la que está comunicándose”, cuenta Jurado. Con esta metodología los alumnos están desarrollando las habilidades comunicativas, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la autoevaluación, la coevaluacion y la inclusión, ya que se trabaja en grupos heterogéneos.



ETAPA INTERMEDIA

El mayor cambio en cuanto a organización, estructura y metodología se va a llevar a cabo a partir del curso que viene para los alumnos de quinto de primaria y primero de la ESO. El horario se verá alterado casi por completo y habrá asignaturas curriculares que serán eliminadas, integrándolas de manera específica en proyectos. Cada día se comienza con un rato de reflexión, de autoconocimiento y después las dos primeras sesiones del día serán exclusivamente de proyectos, en las que “se les va a lanzar retos y ellos de manera cooperativa van a tener que ir resolviéndolos”, explica Arturo Navallas, profesor de esta etapa. El resto del día se mantienen las demás horas como asignaturas normales.

Para poder abarcar todo el contenido en esos proyectos se han priorizado para ver “qué merece la pena incluir, qué competencias tienen que tener, qué habilidades sociales y qué temas transversales que se nos pueden escapar”. Para ello hay una serie de metodologías activas muy concretas para trabajar por proyectos. Para desarrollarlo de la mejor manera posible los profesores se han formado en una metodología de diseño de proyectos denominada proyectos de comprensión, basada en la metodología de Harvard. Las metodologías que se utilizarán para llevar a cabo estos proyectos están claramente definidas y ya se está trabajando en ello para llevarlas a la práctica el próximo septiembre. Estas metodologías son el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo y las rutinas y destrezas de pensamiento.

Este cambio en las entrañas de la organización también lleva como consecuencia la remodelación de los pasillos de los cursos en los que se va a implantar esta etapa intermedia. Por ello ya están programadas las obras de distribución del espacio que empezarán este verano y que supondrá la conexión de dos aulas separadas por una puerta, que se abrirá cuando toque proyectos para reunir a los 60 alumnos en una misma aula de trabajo. Estos 60 alumnos trabajarán los proyectos juntos bajo la supervisión de tres profesores de diferentes materias que guiarán el trabajo de los alumnos. Con la puesta en marcha en septiembre de este nuevo método se espera que se implante un año después el mismo sistema para sexto de primaria y segundo de la ESO.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

