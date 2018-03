19/03/2018 a las 14:11

Agentes de la Policía Nacional han rescatado en su domicilio de Pamplona a un hombre de 62 años que se encontraba semiinconsciente y del cual su familia no sabía nada desde hacía dos días.



Efectivos de Seguridad Ciudadana fueron alertados el pasado fin de semana para dirigirse a las inmediaciones de la avenida de Villava, donde unos familiares estaban llamado a la puerta de la vivienda de un primo, que se encontraba enfermo y no contestaba a las llamadas, según ha informado la Policía Nacional en una nota.



Una vez en el lugar, los agentes de Policía Nacional fueron requeridos por los familiares. Tras llamar reiteradamente al piso de forma infructuosa bajaron al garaje para comprobar que el vehículo de la persona con la que se trataba de contactar estaba estacionado correctamente en su plaza.



Al confirmarse esta situación, los policías decidieron saltar una valla que daba acceso a la terraza de la vivienda. Desde allí no se observó ninguna ventana ni puerta abierta, salvo una persiana levantada de uno de los dormitorios tras la cual los policías observaron a un hombre desplomado sobre la cama, en una posición no natural que indicaba la necesidad urgente de auxilio, por lo que decidieron fracturar la ventana y acceder al interior de la vivienda.



Una vez dentro, comprobaron las constantes vitales y el estado de la persona que se hallaba desplomada en la cama, comprobando que respiraba muy débilmente y que no mostraba coherencia en las respuestas. Tampoco tenía movilidad en las extremidades, por lo que se solicitó inmediatamente la presencia de una ambulancia para asistir a la víctima.



El hombre fue atendido in situ y trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra, donde permanece en la UCI. Su situación es estable.

Selección DN+