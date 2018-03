Actualizada 19/03/2018 a las 13:19

La mayoría de partidos navarros han valorado positivamente las movilizaciones que tuvieron lugar el sábado a favor de unas pensiones "dignas", unas protestas que han considerado un "éxito". El PPN, por su parte, ha expresado su "respeto" a las personas que salieron a la calle a "pedir algo en lo que el PP trabaja".



En concreto, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha defendido que "la recuperación económica debe llegar a todos los ámbitos, incluido el ámbito de las pensiones". Se ha referido, asimismo, al "incidente" que sufrieron algunos miembros de la formación regionalista que participaron en la manifestación de Pamplona por parte de "una serie de personas muy concretas" y ha querido dejar claro que "nadie nos va a echar de la calle".



"Es verdad que ha habido tiempos en los que se nos ha perseguido y parece que algunos no entienden lo que es la libertad, pero vamos a estar en lo que entendamos que debemos estar. Nadie nos va a intimidar y echar de la calle en aquellos lugares donde entendemos que debemos estar", ha subrayado.



Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha defendido el trabajo que está realizando el Gobierno de Navarra para complementar las pensiones y, sobre la asunción de la competencia de pensiones por parte de la Comunidad foral, como ha reclamado la presidenta Uxue Barkos, ha asegurado que "nuestra práctica política demuestra que sabemos gestionar y que gestionamos bien". "Los pensionistas navarros seguirían beneficiándose más si tuviéramos la competencia", ha afirmado.



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha valorado positivamente las manifestaciones en las que "miles de navarros salieron a criticar las reformas del PP y plantear reivindicaciones justas". A su juicio, "es inaceptable que se plantee una subida irrisoria e insultante de un 0,25%" y se ha preguntado que "si Navarra ha sido y es capaz de gestionar su propio sistema de hacienda, educativo y sanitario, por qué no va a ser capaz de gestionar su propio sistema de pensiones".



Por parte de Podemos, Carlos Couso ha valorado "muy positivamente la defensa de las pensiones públicas" en las movilizaciones de este sábado, en las que, a su juicio, "llama la atención que en la cabeza de las manifestaciones hubiera representaciones políticas de partidos que han atacado más que nadie al sistema de pensiones", en alusión a UPN.



Para el portavoz del grupo parlamentario de la formación morada, esto supone "cierto acto de hipocresía" y ha esperado que "sea una rectificación" y que "se vea concretado en medidas políticas próximamente".



TRES GENERACIONES EN LAS CALLES



Por su parte, la secretaria general del PSN y portavoz parlamentaria, María Chivite, ha puesto en valor que el sábado salieron a las calles "miles de ciudadanos, tres generaciones reclamando una subida digna de las pensiones" y ha reivindicado la subida del IPC para "no perpetuar esa rácana subida del 0,25%".



Por otro lado, se ha referido a una moción presentada por Izquierda-Ezkerra en el Parlamento foral en la que pide la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones, que ha sido tramitada este lunes, y ha destacado que el PSOE ha pedido esto mismo "donde se debe, en el Congreso de los Diputados".



En representación del PPN, Javier García ha expresado su "respeto" a las personas que salieron a la calle a "pedir algo en lo que el PP trabaja" y ha remarcado que "el presidente del Gobierno ya prometió que si hay presupuestos subirá las pensiones más bajas". En este sentido, ha instado a los partidos que "hacen demagogia y populismo" a que "hablen en el Congreso y pacten unos presupuestos en los que se ponga en marcha todo lo que es la subida de las pensiones".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha hecho una valoración "muy positiva" de las movilizaciones en defensa de las pensiones "dignas" y ha defendido que "urge la reversión de las reformas tanto del PSOE como del PP". En su opinión, este tema es "otro ejemplo de que los paganos de la crisis fueron quienes no lo provocaron". "No se puede consentir en un Estado de Derecho que haya pensionistas con un salario de 600 euros al mes", ha reivindicado.

