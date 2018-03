Actualizada 19/03/2018 a las 13:10

El Gobierno de Navarra ha decidido unificar las tres sedes de Euskarabidiea (Instituto Navarro del Vascuence) en un único emplazamiento, en la Casa del Deporte, que será reformada por un millón de euros para este fin. Su director gerente, Mikel Arregi, ha apuntado además que en 2015 la entidad contaba con un presupuesto de 2,8 millones de euros y en la actualidad es de 6,9 millones.



La Casa del Deporte, en la calle Paulino Caballero de Pamplona, quedará libre en los próximos meses, dado que las federaciones deportivas que ahora están ubicadas en este lugar se trasladarán al pabellón Navarra Arena. Está previsto que los Euskarabidea se trasladen a esta nueva sede en el primer trimestre de 2019, según han informado en una rueda de prensa la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Ejecutivo foral, Ana Ollo, y el director gerente de Euskarabidea, Mikel Arregi.



El Gobierno de Navarra ha publicado en el Portal de Contratación la licitación del proyecto por un valor máximo de 65.000 euros. El 3 de abril finaliza el plazo. Cuatro meses para presentar el proyecto, que estará finalizado hacia septiembre y a partir de ahí se iniciar el procedimiento para adjudicar la ejecución de la obra con un presupuesto máximo de 1.076.000 euros.



La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que "la apuesta del Gobierno es desde el primer momento no solo consolidar Euskarabidea como organismo autónomo referente de las políticas lingüísticas del Gobierno, sino impulsarlo y darle un papel más relevante". "En el Plan Estratégico del Euskera se considera Euskarabidea como una pieza básica para garantizar que las políticas lingüísticas del euskera cuenten con recursos económicos, humanos, materiales y metodológicos. En este contexto se sitúa la nueva sede", ha explicado.



Actualmente, esta entidad cuenta con un una plantilla de 63 personas distribuidas en tres sedes: la sección de Traducción, en la calle Esquíroz, número 20 (24 trabajadores); la sección de Formación, en el colegio José María Iribarren (21 trabajadores); y el resto unidades, ubicadas en la calle Yanguas y Miranda, 27 (19 trabajadores).



La nueva sede tiene como ventajas que es una sede céntrica y con una superficie construida suficiente para las necesidades de Euskarabidea. "El coste de adecuación no va a ser muy alto ya que es un edificio que se encuentra en uso y en perfecto estado de conservación", ha afirmado.



INCREMENTO PRESUPUESTARIO



Por su parte, Mikel Arregi ha aprovechado la rueda de prensa para hacer balance del trabajo que está realizando Euskarabidea a lo largo de la legislatura, destacando que en 2015 la entidad contaba con un presupuesto de 2,8 millones de euros y en la actualidad es de 6,9 millones.



"Este incremento ha permitido dar una respuesta adecuada a los compromisos que recoge la ley del Euskera y avanzar de esta manera en el respeto de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía", ha indicado.



Arregi ha destacado que esta dotación económica ha posibilitado "recuperar las convocatorias de ayudas a sectores con gran importancia tanto en el aprendizaje como en el uso social del euskera, como son medios de comunicación, entidades de iniciativa social, centros de enseñanza a personas adultas, o entidades locales que desarrollan planes de euskera".



Como ejemplo, ha explicado que "las ayudas en este apartado para entidades locales han pasado de 147.000 euros en 2015 a 2,3 millones en 2018". "También se han abierto nuevas líneas de ayudas para fomentar el uso social del euskera en el mundo de la empresa o en las nuevas tecnológicas", ha indicado.



Además, la concesión de ayudas para personas adultas que estudian euskera se sitúa en 245.000 euros en 2018, cuando en 2015 no había partida presupuestaria.



Mikel Arregi también se ha referido a la aprobación el pasado mes de noviembre del decreto foral sobre uso del euskera en las Administraciones públicas y que desarrolla la ley foral del Euskera en lo relativo a la atención a la ciudadanía, "dentro de un marco legal que respetamos pero que en muchas ocasiones vemos que está superado por la realidad social".



Entre los retos futuros, Arregi ha citado la puesta en marcha de los planes departamentales que están previstos en el citado decreto foral. "Estamos en la fase de identificar las unidades administrativas y puestos que prestan atención a la ciudadanía y sus necesidades comunicativas, de formación y de traducción. Una vez identificadas, se someterá a negociación colectiva en lo referente a la especificación de los puestos bilingües en los que sea preceptivo el conocimiento del euskera", ha indicado.



Además, ha apuntado que Euskarabidea trabajará por "vincular la imagen del euskera con valores positivos y de futuro" y ha sostenido que "el impulso del euskera no debe ser visto como una reducción de derechos del resto de la ciudadanía".



Acerca de la comisión específica que se ha constituido en el Parlamento para analizar una reforma de la ley del Euskera y la posible eliminación de la zonificación, Mikel Arregi ha explicado que no conoce "qué planteamiento de trabajo va a tener esa comisión, sí plantea esa reflexión de superación y ahora faltaría ver cómo configuran -el trabajo-, con qué expertos, si van a requerir al Gobierno que dé su visión". "Es potestad del Parlamento el desarrollo normativo y es obligación del Gobierno adecuarse a lo que establecen las vigentes o posteriores normativas", ha apuntado.



En la misma línea, la consejera Ana Ollo ha afirmado que "esto es competencia del Parlamento, ha organizado esa comisión de estudio y veremos los plazos que se dan".

