Actualizada 19/03/2018 a las 13:43

La Mesa del Parlamento de Navarra ha acordado proceder al abono de las costas por importe de 5.566 euros a que fue condenado con ocasión del recurso interpuesto por la Cámara legislativa contra el auto de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que suspendía el acuerdo adoptado para la exhibición de la bandera republicana de forma simbólica en la fachada el día 14 de abril.



La decisión ha sido adoptada con los votos a favor de los dos miembros de UPN en la Mesa y el miembro de Geroa Bai, mientras que los representantes de EH Bildu y Podemos se han abstenido.



En relación a este tema, la Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra muestra su respeto a las decisiones judiciales "le sean favorables o contrarias", presentada por el PPN. Han votado a favor del texto UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN, mientras que I-E se ha abstenido y el PPN no ha asistido a la sesión.



La propuesta de declaración del Partido Popular contenía un segundo punto, que ha sido rechazado con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN, el voto a favor de UPN y la abstención de I-E.



A través de este epígrafe, el PPN quería que la Cámara aprobara "abonar los 5.566 euros reclamados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tras ser condenado en costas por intentar colocar la bandera republicana en la fachada del Parlamento".



Tras la Mesa y Junta de Portavoces, Carlos García Adanero, de UPN, ha lamentado que el Parlamento de Navarra "va a gastar casi 6.000 euros por decidirse a colocar una bandera que se sabe no se puede colocar" y que este dinero vaya a salir "del bolsillo de todos los navarros", como ocurre con las sentencias sobre la ikurriña en distintos ayuntamientos.



El portavoz de Geroa Bai Koldo Martínez, por su parte, ha censurado que los tribunales de Justicia "entraron a hacer política impidiendo la colocación de la bandera republicana" y ha defendido que "los tribunales de Justicia no están para hacer política, sino para hacer justicia". "Lógicamente habrá que pagar los 5.566 euros y seguiremos reivindicando competencias y hacer política sin que los tribunales se inmiscuyan en ello", ha declarado.



Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha opinado que se trata de una cuantía "absolutamente desproporcionada" y ha lamentado que el Parlamento de Navarra "desgraciadamente" no pudiera "colgar la bandera republicana de forma simbólica".



En representación de Podemos, Carlos Couso ha expresado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha dejado claro que "no estamos de acuerdo" con la misma y ha considerado "excesivas" las costas impuestas por "un trámite judicial sobre un acto que ni siquiera llegó a ocurrir". A su juicio, se trata de "un castigo al sentimiento republicano".



En representación del PPN, Javier García ha exigido "el mismo respeto a todas las decisiones del Tribunal Constitucional" y ha calificado de "intolerable" que "tres meses después, este Parlamento no haya pagado las costas que se le reclama, un claro ejemplo de la utilización partidistas de esta institución".



Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha criticado "la multa por intentar exponer la bandera republicana" y ha considerado que lo que ocurrió ese día fue "una auténtica humillación a las 3.500 personas que fueron asesinadas en Navarra". Además, ha censurado que "se está produciendo un ataque gravísimo a la libertad de expresión" y ha rechazado "la deriva autoritaria y represiva del Gobierno del PP".

Selección DN+