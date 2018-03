Actualizada 16/03/2018 a las 12:42

La Policía Foral ha detenido en los últimos días a nueve varones por delitos relacionados con violencia de género, doméstica y agresiones sexuales. En todos los casos se han remitido los correspondientes atestados a distintos juzgados de instrucción y violencia contra la mujer.

Por agresión y abusos sexuales han sido detenidos tres jóvenes. El primero, en Tudela, un vecino de 19 años por agredir sexualmente a una menor. La víctima, acompañada por sus padres, interpuso denuncia relatando los hechos y aportó fotografías de lesiones por golpes. El varón pasó a disposición judicial, dictándose una medida de prohibición de acercarse a 200 metros de la víctima. En Cintruénigo ha sido detenido un joven de 18 años por abusar sexualmente de su ex pareja. La mujer interpuso denuncia ante la Policía Foral y solicitó una medida de alejamiento, después de haber sufrido presuntamente un episodio de abusos no consentidos en los que se produjeron relaciones sexuales completas. Y en Pamplona se ha detenido a un vecino de Ansoáin de 27 años, y con antecedentes relacionados, como presunto autor de un delito de abuso sexual con penetración. El progenitor interpuso denuncia y solicitó una medida de protección al ser la víctima menor de 16 años, por lo que su consentimiento para mantener relaciones no resulta válido a efectos legales.

Por agresiones físicas a parejas y familiares se ha procedido a la detención de cuatro varones. En Noáin, agentes de la Brigada Asistencial de la Policía Foral han detenido a un vecino de Barañáin de 27 años y con antecedentes relacionados. La víctima denunció agresiones y abusos continuos a los que era sometida por su pareja, solicitando una orden de protección. En Estella, ha sido detenido un vecino de la merindad de 35 años por un delito de malos tratos sobre su hija, menor de edad. Fue la abuela la que interpuso denuncia después de la víctima le confesara los golpes sufridos. En Alsasua, una vecina de 41 años denunció a su marido por presuntas agresiones y amenazas proferidas delante de sus hijos y a lo largo del tiempo, por lo que una patrulla de dicha comisaría procedió a su detención. Y en Viana, agentes de seguridad ciudadana de Estella han detenido a un vecino de 34 años después de que la víctima denunciara la agresión sufrida. El detenido llegó a amenazarla en presencia de la patrulla.

Finalmente por quebrantamientos han sido detenidos dos varones. En Zizur Mayor, un vecino de Berrrioplano de 29 años por no respetar una medida cautelar en vigor. La familia de la víctima alertó de su presencia en un vehículo que se dio a la fuga al ver a la patrulla. Tras ser interceptado fue denunciado administrativamente por etilometría positiva. Y en un municipio de la Merindad de Olite, agentes de la comisaría de Tafalla han detenido a un joven de 26 años porque su ex pareja denunció que se había puesto en contacto con ella, saltándose así la medida de alejamiento y prohibición de comunicación en vigor que tenía impuesta por sentencia judicial.

Con estas nueve personas detenidas son ya 72 las que la Policía Foral ha apresado en lo que llevamos de año por delitos relacionados con violencia de género y doméstica, en los que mayoritariamente las mujeres han sido víctimas.

