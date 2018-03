Aznárez y Buil no barajan que Podemos se rompa ni perder la Presidencia del Parlamento

Actualizada 16/03/2018 a las 14:21

La presidenta del Parlamento de Navarra y coordinadora del Consejo Ciudadano de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que no tiene "ninguna percepción ni sensación" de que vaya a perder la "confianza" de la mayoría de la Cámara y que por tanto mantendrá su cargo como presidenta del Legislativo foral.

Aznárez, preguntada en una rueda de prensa sobre la posibilidad de que los parlamentarios críticos de Podemos le retiren su apoyo, ha afirmado que "la confianza la dan 26 parlamentarios, me debo a una mayoría importante del Parlamento y a una mayoría social". "Son 26 votos los que confiaron en mi y son 26 votos los que tienen que decir si siguen confiando o no en mi", ha dicho, para señalar que a día de hoy no tiene "ninguna percepción ni sensación" de que esos 26 votos le vayan a retirar la confianza.

En una rueda de prensa para presentar iniciativas parlamentarias, el también parlamentario Mikel Buil ha afirmado que no barajan ser expulsados del grupo por los críticos de Podemos, que son mayoría.

"Lo que nos toca a todos, al grupo parlamentario, es dejar esta competición de exabruptos y de extravagancias, en las que yo no he participado hasta ahora, y centrarnos en la tarea. Tenemos una misión, que es sostener un Gobierno de cambio, no por esta legislatura, sino por décadas. Todas las personas que estén por el cambio tienen que ser parte de la solución y no del problema", ha asegurado.

Mikel Buil ha asegurado que ellos por su parte están haciendo su trabajo en el grupo "con la normalidad que nos caracteriza y con nuestro programa político, profundizando en el rescate ciudadano". "Nos pagan para legislar. Lo que le toca al grupo parlamentario es organizarse en la tarea y seguir sosteniendo el cambio, y si algo debe unirnos a 26 parlamentarios es que UPN no vuelva a gobernar esta comunidad durante décadas", ha indicado.

EL GRUPO "NO DEBE ROMPERSE"

El parlamentario ha asegurado que el grupo "no debe romperse para sostener el cambio", aunque ha reconocido que actualmente conviven "dos grupos, uno de cuatro personas y otro de tres". "El trabajo en el grupo es silencioso, responsable, generoso. No creo que sea un problema que en determinados momentos se vean votos diferentes dentro del grupo parlamentario. Además, en el 90 por ciento de las iniciativas coincidiremos todos los parlamentarios", ha asegurado.

En esta línea, Ainhoa Aznárez ha asegurado que "Mikel y yo seguimos comprometidas con el acuerdo programático, pero es que nos debemos también a la organización de Podemos". "Todo aquello que los órganos de Podemos nos marcan, Mikel y yo, como somos de Podemos, lo tenemos que cumplir", ha apuntado.

Sobre la queja de los parlamentarios críticos de que el partido les ha negado asistencia jurídica y destinarán parte de su sueldo a ello, Ainhoa Aznárez ha afirmado que "como grupo parlamentario tenemos la posibilidad de tener dos asistentes, que a día de hoy siguen trabajando asistiendo a los parlamentarios y no puedo decir más".

También se ha referido a la presencia de Laura Pérez en el grupo de Podemos, pese a que ha sido expulsada del partido, y ha apuntado que "es una parlamentaria más, está adscrita al grupo de Podemos y sigue en sus comisiones asignadas portavoceando como parlamentaria de Podemos", si bien ha dicho que las directrices que marca el partido "tienen que cumplirse".

Ainhoa Aznárez ha explicado el hasta 2019 el grupo trabaja con el "paraguas" del acuerdo programático y quien se desmarque en las votaciones "tendrá que ser responsable de sus actos". "Si la escalada de violencia se quiere seguir manteniendo, la que la genera o el que la genera que responda por qué la genera y en manos de quién está para generarla. Que cada cual apueste para que en 2019 se repita nuevamente la mayoría social que haga que UPN no vuelva a gobernar Navarra", ha señalado, para apuntar por ejemplo que en todas las iniciativas debatidas el jueves en el pleno del Parlamento los siete parlamentarios de Podemos votaron en el mismo sentido.

SIN EXPEDIENTE A COUSO Y VELASCO

La dirigente de Podemos ha explicado asimismo que la dirección del partido no ha tomado "ningún tipo de determinación" para abrir un expediente a Carlos Couso y Rubén Velasco, dos de los parlamentarios críticos, y ha apuntado que "cualquier afiliado de Podemos puede interponer una denuncia ante la comisión de garantías". "Yo misma estoy denunciada por Laura Pérez Ruano", ha señalado.

"Si hay algún tipo de tema que requiera abrir un expediente se abrirá, pero la dirección del partido no ha tomado ningún tipo de determinación a abrir un expediente más. Ellos mismos -Carlos Couso y Rubén Velasco- se han situado fuera del partido, ellos tendrán que ver", ha apuntado.

Por su parte, Mikel Buil ha afirmado que "estamos en el momento de reconducir la situación, de centrarnos en la tarea, que es muy bonita a nivel legislativo". "Nuestra tarea debe ser la garantía de que se pueda repetir una legislatura de cambio. Pero todo pasa por explicar bien cuál es el trabajo que Podemos está desarrollando", ha asegurado.

