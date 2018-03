Una campaña busca prevenir las agresiones a sanitarios con respeto y empatía

Actualizada 15/03/2018 a las 13:40

"Relaciones saludables" es el lema de la campaña presentada este jueves por el consejero Fernando Domínguez para prevenir desde valores como el respeto y la empatía las agresiones a los profesionales del ámbito sanitario.



Un problema que crece según las notificaciones presentadas el pasado año: 286 en total, 221 verbales y 65 físicas, en su mayoría por médicos y enfermeras, aunque también por parte de personal técnico auxiliar y administrativo.



Según los datos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) en el 30% de los casos los agresores son familiares o acompañantes de pacientes y el 70% los propios pacientes, de los que un 30% presentan falta de conexión con la realidad por problemas mentales y adicciones al alcohol o las drogas.



Otros datos reflejan que las agresiones son más frecuentes en el Complejo Hospitalario de Navarra que en centros de salud u otras consultas, y dentro del Complejo más en hospitalización que en urgencias.



Para combatir todas estas situaciones y sensibilizar y concienciar a la ciudadanía, Salud ha puesto en marcha esta campaña de "Relaciones Saludables" coincidiendo con la celebración este viernes del Día Nacional contra la Agresiones en el Ámbito Sanitario.



"El 2,7 por ciento de los profesionales del sistema sanitario público ha notificado un episodio de este tipo" y el dato, ha precisado Domínguez, demuestra la necesidad de esta campaña que se suma a otras iniciativas ya en marcha.



Respeto, empatía, cordialidad, cercanía, cooperación y confianza "son las claves" a juicio del consejero para mejorar el clima entre profesionales sanitarios y usuarios del sistema, y con ello la calidad de la atención y la satisfacción del paciente.



Con este objetivo la campaña tendrá una vertiente hacia el exterior, con la imagen de profesionales y pacientes que con la mano hacen la señal de "Ok" a esas "relaciones saludables", un material que se distribuirá en medios de comunicación, redes sociales, la web de Salud y marquesinas.



La otra vertiente será interna para poner en valor el trabajo en equipo y la colaboración, ofrecer recomendaciones para lograr ese buen clima e informar de los protocolos de actuaciones cuando una agresión se produce.



Al respecto el jefe del Servicio de Prevención, Jorge Pascual, ha comentado que el aumento de notificaciones por agresiones se corresponde con las verbales porque las físicas siempre se han denunciado, y este incremento puede tener su origen no en que la cifra haya sido mayor sino en la concienciación e información de los profesionales.



En este sentido ha recordado otras actuaciones en marcha dirigidas a los profesionales para prevenir estos hechos como la formación en prevención, comunicación o lenguaje no verbal, los protocolos de actuación, o el apoyo psicológico y jurídicos cuando al agresión se produce, y que se suman al asesoramiento para la distribución de espacios o el estudio de necesidades específicas como sistemas de alarmas.



Una iniciativas que también ofrecen los colegios de Médicos y Enfermería, han comentado sus presidentes, que además han mostrado su apoyo total a esta campaña.



También ha dado su respaldo en representación de los pacientes Manuel Arellano, quien ha subrayado que "no hay justificación" para estas agresiones, que "no son un hecho aislado sino un problema estructural" que hay que corregir reconociendo los derechos y deberes del paciente y sabiendo todas las partes que "la educación y el respeto no se pueden quebrantar".

Etiquetas Servicio Navarro de Salud

Selección DN+