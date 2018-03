Stopdeberes, la campaña por una Semana Santa sin tarea escolar

Actualizada 15/03/2018 a las 13:05

La Federación Herrikoa de APYMAS de Navarra hace un llamamiento a los padres y madres de los colegios públicos de Navarra para que secunden la campaña en Twitter con el hashtag #STOPDEBERES, en defensa de unas vacaciones de Semana Santa sin tareas escolares y por la aprobación de una normativa que regule su erradicación en cada comunidad autónoma. Se trata de una iniciativa que Herrikoa, conjuntamente con las demás federaciones que integran la CEAPA reanuda con la llegada de cada período vacacional, y que consiste en recabar la participación activa de los padres y madres para defender la eliminación de las tareas del currículo escolar actuando también en las redes sociales.

El triple objetivo de la campaña es sensibilizar sobre la necesidad de una educación integral y moderna para el siglo XXI, no basada en modelos educativos del siglo pasado; alertar sobre el impacto negativo que los deberes tienen en la vida diaria, en la salud y en los derechos de nuestros niños; y movilizar en favor de una educación integral, moderna, comprometida, basada y centrada en los estudiantes, en su formación integral y en la defensa de sus derechos, limitando las tareas escolares al ámbito y horario escolar. Herrikoa reitera que la implantación de la LOMCE y el cambio de currículo han supuesto un incremento del tiempo que los alumnos deben dedicar en su casa a las tareas escolares, restando así espacio a otras actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, necesarias también para su desarrollo personal. Hace hincapié en que con esta sobrecarga de trabajo se pretenden afianzar aprendizajes que no se están alcanzando debidamente en la escuela, escondiendo así en gran medida la ineficiencia y el fracaso del propio sistema educativo. La Federación de APYMAS de Navarra defiende que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe realizarse en la escuela, dentro del horario escolar, y que los deberes, lejos de fomentar el desarrollo integral de la persona, son consecuencia de un método pedagógico obsoleto, basado en la memorización y en la repetición de contenidos. Advierte también que esta sobrecarga de trabajo no está relacionada con el éxito escolar y genera, de manera objetiva, situaciones de desigualdad, ya que las familias que intentan ayudar a sus hijos, han de dedicar un tiempo importante a ello o recurrir a clases particulares o simplemente no pueden hacer ni una cosa ni la otra al carecer de capacidad económica o del nivel educativo suficiente. Herrikoa advierte de que cuantas más familias sientan la necesidad de recurrir a las clases y profesores particulares para completar la educación de sus hijos e hijas, más estará fracasando el sistema educativo reglado en el objetivo de educar a toda la población escolar y de garantizar la igualdad de oportunidades.

