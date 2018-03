Rechazada la ley sobre la exigencia de idiomas para acceder al Cuerpo Maestros

Actualizada 15/03/2018 a las 12:00

Los votos en contra del cuatripartito han impedido que prospere la toma en consideración de una iniciativa legislativa de carácter estatal para facultar a las comunidades autónomas a exigir lengua extranjera para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, impulsada por UPN y apoyada por PSN y PPN.



Se trata de una proposición de Ley para el Congreso de los Diputados por la que se autoriza a las comunidades a establecer el requisito de lengua extranjera en el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de la especialidad en Educación Infantil por experiencia.



"Nadie puede poner en duda la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras" ha sostenido en la defensa de esta iniciativa Alberto Catalán (UPN), tras lo que ha valorado los logros de programas como el PAI y la "importancia" de los docentes, que ha considerado una "pieza clave" para el desarrollo de esos programas.



Lo que se plantea es que las comunidades autónomas puedan establecer en sus convocatorias la forma de acreditar el conocimiento de lenguas extranjeras como requisito para el ingreso en los Cuerpos de Maestro y que la especialidad de Infantil se pueda adquirir por experiencia.

"No estamos diciendo nada" que el departamento no haya analizado, ni contemplado a través de informes técnicos, ha asegurado Catalán.



Al PSN "no le parecen mal" las iniciativas que puedan clarificar todas las "pegas" que se encuentran por parte del Gobierno de Navarra a la hora de establecer convocatorias, según Carlos Gimeno (PSN), quien ha opinado, no obstante, que vería mejor algo más estructural, no tan coyuntural.



La ley es "compartida" por el PP, según Javier García, quien, no obstante, ha apuntado que no ve necesarias algunas de las modificaciones planteadas, al tiempo que ha señalado que, con los cambios previstos en la formación, la ley puede ser efectiva solo en un "corto plazo".



Isabel Aranburu (Geroa Bai) ha preguntado a la oposición si se acaba de subir al carro del multilingüismo o si eso solo cabe para las lenguas extranjeras. "Sorpresa" y "asombro" ha mostrado ante la propuesta de UPN que, según ha indicado, pretende "parchear" la situación generada por la "incompetencia" de los regionalistas al impulsar un programa sin previsión de recursos humanos y materiales.



La parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa ha explicado que su voto es contrario a esta ley por "respeto" a la comunidad educativa en su conjunto, a los ciudadanos y a la cultura de Navarra. Ha preguntado si alguien se imagina que en Francia se impida el acceso a la función pública por no saber inglés o en Inglaterra por no saber español, para concluir que eso, que es "inimaginable", es lo que se está proponiendo.



Por Podemos, Laura Pérez ha considerado un "brindis al sol" esta iniciativa, que es jurídicamente "inadmisible" y roza lo inconstitucional" y además contraviene el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Desde una perspectiva pedagógica, ha opinado que es un "insulto y un menosprecio" a la especialidad de Infantil.



En la misma línea Marisa de Simón (I-E) ha cuestionado la falta de planificación y previsión de UPN al introducir el PAI en los centros educativos y ha insistido en que falta algo fundamental que es discutir "qué se quiere enseñar y para qué". "Pretenden matar moscas a cañonazos" ha dicho, para instar a continuación a tomar decisiones "pensadas y contrastadas".



En el turno de réplica Catalán ha denunciado la "incoherencia" e "hipocresía política" del cuatripartito, señalando, entre otras cuestiones, que lo que valía en una moción de Geroa Bai defendida por la actual consejera de Educación no vale ahora. Ha concluido que se ha evidenciado una "nula voluntad" del Gobierno de defender el PAI, "sigue el acoso y derribo".

