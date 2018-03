Actualizada 15/03/2018 a las 07:37

La consejera de Educación facilitó este miércoles una nueva relación de centros que, de acuerdo a los datos de prematrícula, tendrían grupos de 10 o más alumnos a los que se les reconocería y se les ofertaría religión islámica en el curso 2018-2019. Una lista de seis colegios que corrige a la que ofreció días atrás el propio departamento de Educación en respuesta oficial a una pregunta parlamentaria y de la que se hizo eco Diario de Navarra.

Los centros que impartirán religión islámica, según María Solana, son: en Pamplona, el colegio de Buztintxuri; en Larraga, el colegio San Miguel; en Castejón, el colegio 2 de mayo; en Cintruénigo, el colegio Otero de Navascués; en Milagro, Virgen del Patrocinio; y en San Adrián, Alfonso X el Sabio. Son aquellos centros en los que en el período de prematriculación ha habido padres que han pedido la religión islámica para niños que se escolarizarán en 1º de Infantil el próximo curso 2018-19.

En la primera lista que facilitó Educación se habían incluido los colegios donde hay padres de niños que ahora cursan 1º y que también han solicitado esa asignatura “pero que no entrarían dentro de los que la podrán recibir”. Y es que en 2018-19 sólo se impartirá de momento en 1º.

La consejera indicó que en la hoja de inscripción para el próximo curso escolar se solicitó que quienes quisieran optar por la religión islámica, hicieran constarlo. Y que será a los alumnos que en 2018-2019 inicien su escolarización en 3 años a los que se atenderá y que la idea es extenderlo a otros cursos progresivamente.

Solana subrayó que existe una demanda de la comunidad islámica para que se cumpla la ley del 92 que reconoce el derecho que tienen los alumnos a poder elegir en este caso como optativa esa religión.

La consejera Solana achacó a Diario de Navarra el error de la primera lista de centros publicada. Sin embargo, en la información remitida por Educación, con la firma de la consejera Solana, a un parlamentario aparecían estos centros bajo el epígrafe ‘Solicitudes de Religión Islámica Curso 2018-19 para 1º EI’.

De hecho Solana reconoció que la información publicada por este periódico se corresponde con los muchos datos facilitados desde su departamento. Es más no dudó en pedir disculpas “si dentro de la información que se envió, se envió una tabla que no corresponde o que no se entiende si corresponde a los de 3 años de este año, a los del siguiente... Por esa parte, creo que es un error que tenemos que subsanar. Y creo que primero tengo que saber a qué se debe el error que se ha cometido”.

